Иномарка вылетела под грузовик в Башкирии

Авария произошла на 184 км автодороги Уфа-Оренбург. Как стало известно, 31-летний житель Салавата, ехавший в «Пежо 306», не справился с управлением и допустил наезд на парапет. После этого легковой автомобиль столкнулся со встречным грузовиком «Ман». Удар был настолько сильным, что перед «Пежо» не уцелел, от него осталась лишь груда металла.