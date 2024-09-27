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Posted 27 сентября, 07:54

Published 27 сентября, 07:54

Modified 27 сентября, 08:18

Updated 27 сентября, 08:18

Иномарка вылетела под грузовик в Башкирии

Иномарка вылетела под грузовик в Башкирии

27 сентября 2024, 07:54
Фото: Госавтоинспекция РБ
Сюжет
Башкирия
В Мелеузовском районе случилось жуткое ДТП, сообщает в пятницу, 27 сентября, Госавтоинспекция Республики Башкортостан.

Авария произошла на 184 км автодороги Уфа-Оренбург. Как стало известно, 31-летний житель Салавата, ехавший в «Пежо 306», не справился с управлением и допустил наезд на парапет. После этого легковой автомобиль столкнулся со встречным грузовиком «Ман». Удар был настолько сильным, что перед «Пежо» не уцелел, от него осталась лишь груда металла.

Фото: Госавтоинспекция РБ

В результате этого серьезного ДТП водитель «Пежо» скончался до приезда скорой помощи. В то же время 59-летний водитель фуры остался невредимым.

На место происшествия оперативно выехала следственно-оперативная группа, которая занимается выяснением всех обстоятельств произошедшего.

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