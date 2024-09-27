Иномарка вылетела под грузовик в Башкирии

Posted 27 сентября, 07:54
Published 27 сентября, 07:54
Modified 27 сентября, 08:18
Updated 27 сентября, 08:18
Авария произошла на 184 км автодороги Уфа-Оренбург. Как стало известно, 31-летний житель Салавата, ехавший в «Пежо 306», не справился с управлением и допустил наезд на парапет. После этого легковой автомобиль столкнулся со встречным грузовиком «Ман». Удар был настолько сильным, что перед «Пежо» не уцелел, от него осталась лишь груда металла.
В результате этого серьезного ДТП водитель «Пежо» скончался до приезда скорой помощи. В то же время 59-летний водитель фуры остался невредимым.
На место происшествия оперативно выехала следственно-оперативная группа, которая занимается выяснением всех обстоятельств произошедшего.
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