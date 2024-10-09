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Posted 9 октября, 08:27

Published 9 октября, 08:27

Modified 9 октября, 11:07

Updated 9 октября, 11:07

Грузовик сбил ребёнка в Уфе

Грузовик сбил ребёнка в Уфе

9 октября 2024, 08:27
Фото: Госавтоинспекция Уфы
После аварии 7-летний мальчик попал в больницу, сообщает в среду, 9 октября, Госавтоинспекция Уфы.

Как стало известно, 8 октября в Уфе 34-летний водитель грузовика ГАЗ сбил 7-летнего мальчика. В результате аварии ребенок получил различные травмы и был срочно доставлен в больницу.

Событие случилось в первом часу дня на дворовой территории. Предположительно водитель совершил наезд не заметив юного пешехода. После оказания медицинской помощи, ребенка отпустили из больницы. По факту ДТП начато административное расследование.

Как ранее сообщал Mkset, это не первый случай наезда на ребенка в Уфе. Всего за день до этого, 7 октября, на проспекте Октября произошло другое ДТП, где водитель неустановленного автомобиля сбил 14-летнего подростка.

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