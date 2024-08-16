Спящий дальнобойщик собрал «паровозик» из семи машин в Башкирии

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Массовая авария случилась в Туймазах в районе дилерского центра «ВиконТ» днем в пятницу, 16 августа. Грузовой «МАЗ» на огромной скорости пронёсся по дороге, собрав в кучу семь автомобилей. Водители, вернувшиеся к припаркованным машинам, были в ужасе от увиденного.
Очевидцы высказывали разные версии произошедшего — сообщалось то о приступе эпилепсии у водителя фуры, то о его нетрезвом состоянии. Сам дальнобойщик ответил сотрудникам правоохранительных органов, что уснул за рулём. В ГАИ Башкирии сообщили, что мужчина был трезв в момент ДТП.
По информации Госавтоинспекции, виновник аварии — 39-летний житель Удмуртии. С ним сейчас разбираются полицейские, подробности выясняются. Ведомство также назвало список повреждённых машин — это отечественные «Веста», «Гранта» и ВАЗ «пятнадцатой» модели, а также Toyota Corolla, Hyundai Bayon, Ford Fiesta и Skoda Rapid.
Госавтоинспекция Уфы опубликовала кадры момента самого ДТП, которые были записаны видеорегистратором очевидца.
Ранее в Белорецке иномарка насмерть сбила 65-летнюю женщину, которая пыталась перейти дорогу в неположенном месте.