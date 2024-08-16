Спящий дальнобойщик собрал «паровозик» из семи машин в Башкирии

Очевидцы высказывали разные версии произошедшего — сообщалось то о приступе эпилепсии у водителя фуры, то о его нетрезвом состоянии. Сам дальнобойщик ответил сотрудникам правоохранительных органов, что уснул за рулём. В ГАИ Башкирии сообщили, что мужчина был трезв в момент ДТП.