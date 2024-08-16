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Спящий дальнобойщик собрал «паровозик» из семи машин в Башкирии

Спящий дальнобойщик собрал «паровозик» из семи машин в Башкирии

16 августа 2024, 10:18
Гружёная фура разнесла целую колонну легковушек, сообщают очевидцы.

Массовая авария случилась в Туймазах в районе дилерского центра «ВиконТ» днем в пятницу, 16 августа. Грузовой «МАЗ» на огромной скорости пронёсся по дороге, собрав в кучу семь автомобилей. Водители, вернувшиеся к припаркованным машинам, были в ужасе от увиденного.

Очевидцы высказывали разные версии произошедшего — сообщалось то о приступе эпилепсии у водителя фуры, то о его нетрезвом состоянии. Сам дальнобойщик ответил сотрудникам правоохранительных органов, что уснул за рулём. В ГАИ Башкирии сообщили, что мужчина был трезв в момент ДТП.

По информации Госавтоинспекции, виновник аварии — 39-летний житель Удмуртии. С ним сейчас разбираются полицейские, подробности выясняются. Ведомство также назвало список повреждённых машин — это отечественные «Веста», «Гранта» и ВАЗ «пятнадцатой» модели, а также Toyota Corolla, Hyundai Bayon, Ford Fiesta и Skoda Rapid.

Видео: соцсети

Госавтоинспекция Уфы опубликовала кадры момента самого ДТП, которые были записаны видеорегистратором очевидца.

Видео: ГАИ РБ
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Ранее в Белорецке иномарка насмерть сбила 65-летнюю женщину, которая пыталась перейти дорогу в неположенном месте.

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