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Государственная инспекция труда

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Октябрь
Молодой отец погиб на работе в Уфе
25 октября, 10:58
Директора ХК «Салават Юлаев» наказали рублем за голодных хоккеистов
22 октября, 05:32
Мужчина погиб в уфимском «Салюте»
16 октября, 09:59
Водитель КамАЗа нелепо погиб в Башкирии
8 октября, 10:49
Сентябрь
Мужчина упал с 12 этажа в Уфе
30 сентября, 08:25
Слесарь рухнул вместе с ЛЭП в Башкирии
24 сентября, 08:04
Пенсионеру оторвало руку на работе в Башкирии
18 сентября, 12:17
Погибший под Уфой строитель учился работать онлайн
13 сентября, 09:58
Август
Самосвал убил своего водителя в Башкирии
20 августа, 07:19
Мужчине оторвало руку на работе в Башкирии
Работник керамического завода лишился конечности из-за несчастного случая на производстве, сообщает региональная Государственная инспекция труда.
7 августа, 07:54
Мужчина упал с 25 м высоты в Уфе
5 августа, 08:40
Июль
Мужчина упал с 10 этажа на стройке в Башкирии
29 июля, 10:34
Кто отравился газом в коровнике в Башкирии
В ходе расследования несчастного случая на производстве установлены личности погибшего и пострадавших, сообщает Государственная инспекция труда РБ.
9 июля, 12:47
Уфимец загадочно погиб в свой день рождения
1 июля, 19:24
Июнь
Парень погиб у всех на глазах в центре Уфы
Приезжий из Челябинска сорвался с высоты при строительстве высотки, сообщает Государственная инспекция труда Республики Башкортостан.
25 июня, 06:09

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