Мужчине оторвало руку на работе в Башкирии

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Инспекция труда Башкирии начала разбирательство по факту инцидента в Белебее в Республике Башкортостан. Об этом ведомство сообщило в среду, 7 августа.
Там, на ОАО «Керамика», 44-летний оператор пульта управления лишился левой руки. Несчастный случай на производстве имел место 1 августа 2024 года. Сейчас устанавливаются все его обстоятельства и предпосылки, а также круг ответственных за происшествие лиц, в том числе — должностных.
По данным ГИТ РБ, травматическая ампутация левой руки 44-летнего жителя Башкирии произошла в тот момент, когда работник завода решил прочистить конвейера пресса. По пока неизвестной причине механизм зажал его левую руку между барабаном и лентой транспортера. Мужчину с оторванной рукой срочно отвезли в районную больницу. Спасти его конечность врачам не удалось. Мужчина останется инвалидом.
Напомним, в понедельник, 5 августа, несчастный случай произошел на оборонном заводе «Авангард» в Башкирии. Там при подготовке производственного здания к сносу в результате взрыва погибли трое слесарей. Уже выяснено, кто именно погиб за «Авангарде». Следком, ГИТ и прокуратура Башкирии начали собственные расследования.