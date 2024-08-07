Мужчине оторвало руку на работе в Башкирии

Там, на ОАО «Керамика», 44-летний оператор пульта управления лишился левой руки. Несчастный случай на производстве имел место 1 августа 2024 года. Сейчас устанавливаются все его обстоятельства и предпосылки, а также круг ответственных за происшествие лиц, в том числе — должностных.



По данным ГИТ РБ, травматическая ампутация левой руки 44-летнего жителя Башкирии произошла в тот момент, когда работник завода решил прочистить конвейера пресса. По пока неизвестной причине механизм зажал его левую руку между барабаном и лентой транспортера. Мужчину с оторванной рукой срочно отвезли в районную больницу. Спасти его конечность врачам не удалось. Мужчина останется инвалидом.