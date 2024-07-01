Уфимец загадочно погиб в свой день рождения

Posted Вчера, 19:24
Published Вчера, 19:24
Modified Вчера, 19:26
Updated Вчера, 19:26
Поздно вечером в субботу, 29 июня, дружная и шумная компания коллег отдыхала на берегу Волги в городе Заволжье Нижегородской области. Мужчины отмечали день рождение сотрудника из Уфы. Ему исполнилось 26 лет. Так что после смены на объекте коллеги выпивали на лоне природы.
В тот вечер стояла жара. Так что многие решили окунуться в Волге. Среди них и 26-летний именинник. Виновник торжества зашел в реку вместе с коллегами, но вместе с ними не вышел. Тело уфимца обнаружили лишь в воскресенье, 30 июня. Труп из воды подняли водолазы.
Расследованием загадочной смерти занялась региональная Гострудинспекция. Сотрудники ведомства выяснили, что 26-летний погибший — электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда уфимской компании «Строй-Мастер». Выяснение обстоятельств продолжается.