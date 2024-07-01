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Posted Вчера, 19:24

Published Вчера, 19:24

Modified Вчера, 19:26

Updated Вчера, 19:26

Уфимец загадочно погиб в свой день рождения

Уфимец загадочно погиб в свой день рождения

1 июля 2024, 19:24
Фото: 1MI
Мужчина вместе с коллегами отдыхал на берегу водоема, зашёл в воду и исчез, сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Новгородской области.

Поздно вечером в субботу, 29 июня, дружная и шумная компания коллег отдыхала на берегу Волги в городе Заволжье Нижегородской области. Мужчины отмечали день рождение сотрудника из Уфы. Ему исполнилось 26 лет. Так что после смены на объекте коллеги выпивали на лоне природы.

В тот вечер стояла жара. Так что многие решили окунуться в Волге. Среди них и 26-летний именинник. Виновник торжества зашел в реку вместе с коллегами, но вместе с ними не вышел. Тело уфимца обнаружили лишь в воскресенье, 30 июня. Труп из воды подняли водолазы.

Расследованием загадочной смерти занялась региональная Гострудинспекция. Сотрудники ведомства выяснили, что 26-летний погибший — электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда уфимской компании «Строй-Мастер». Выяснение обстоятельств продолжается.

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