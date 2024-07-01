Уфимец загадочно погиб в свой день рождения

В тот вечер стояла жара. Так что многие решили окунуться в Волге. Среди них и 26-летний именинник. Виновник торжества зашел в реку вместе с коллегами, но вместе с ними не вышел. Тело уфимца обнаружили лишь в воскресенье, 30 июня. Труп из воды подняли водолазы.