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Плотник-нелегал разбился на стройке в Уфе

Мужчина упал с 25 м высоты в Уфе

5 августа 2024, 08:40

Плотник-нелегал разбился на стройке в Уфе

Жертва несчастного случая трудился на стройке новой высотки нелегально, сообщает региональная Государственная инспекция труда.

Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая, произошедшего 4 мая 2024 года в Уфе. Тогда 39-летний плотник, работавший без официального трудового договора в компании «СтройПарк», погиб, упав с восьмого этажа. Плотник пролетел около 25 метров до земли. Мужчина выполнял монтаж опалубки лестничного марша на строительстве многоквартирного дома.

В ходе расследования было установлено, что защитное ограждение на оконном проеме, которое использовалось во время работы, не было учтено в инвентаризации и не соответствовало требованиям, прописанным в плане работ на высоте. Кроме того, в документации отсутствовали указания по креплению предохранительного пояса, что еще больше усугубляло ситуацию с безопасностью труда.

Ключевыми факторами, приведшими к произошедшей трагедии, стали ненадежность установленного ограждения, недостатки в технологическом процессе и низкая организация производственных мероприятий. Также была отмечена нехватка контроля за выполнением работ, что способствовало возникновению аварийной ситуации.

Все материалы, собранные в ходе расследования, были переданы правоохранительным органам для дальнейшего изучения и принятия необходимых мер.

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