Мужчина упал с 25 м высоты в Уфе

В ходе расследования было установлено, что защитное ограждение на оконном проеме, которое использовалось во время работы, не было учтено в инвентаризации и не соответствовало требованиям, прописанным в плане работ на высоте. Кроме того, в документации отсутствовали указания по креплению предохранительного пояса, что еще больше усугубляло ситуацию с безопасностью труда.