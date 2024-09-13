Погибший под Уфой строитель учился работать онлайн

Posted 13 сентября, 09:58
Published 13 сентября, 09:58
Modified 13 сентября, 10:00
Updated 13 сентября, 10:00
Трагедия с 36-летним работником ООО «Кровля века» произошло 18 июня 2024 года во время работы на объекте в селе Юматово Уфимского района. Мужчина работал на крыше здания в составе своей бригады кровельщиков. Строители на высоте четырех метров устилали мягкую черепицу. Мужчина не удержался и упал из крыши. Несмотря на высоту всего в четыре метра и усилия врачей больницы «Скорой помощи», 36-летний строитель скончался. Органы власти начали свои расследования. Гострудинспекция пришла к выводу, что косвенно в смерти строителя виноват и его наниматель.
— Обучение всей бригады проводилось только в дистанционном формате, хотя нормами предусмотрена исключительно очная форма с отработкой практических навыков. Кроме того, место работы не было огорожено, а сам пострадавший находился на высоте без страховочной привязи, — сообщает Государственная инспекция труда Башкирии.
Проверяющие пришли к выводу, что к трагедии привело нарушение технологического процесса, а именно, неприменение гибкой анкерной линии, а также недостатки в подготовке работников по охране труда.
Материалы расследования ГИТ РБ переданы в следственные органы.