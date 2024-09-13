mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 сентября, 09:58

Published 13 сентября, 09:58

Modified 13 сентября, 10:00

Updated 13 сентября, 10:00

Погибший под Уфой строитель учился работать онлайн

Погибший под Уфой строитель учился работать онлайн

13 сентября 2024, 09:58
Сюжет
Башкирия
Государственная инспекция труда Башкирии в пятницу, 13 сентября, завершила расследование несчастного случая с 36-летним мужчиной в Юматово.

Трагедия с 36-летним работником ООО «Кровля века» произошло 18 июня 2024 года во время работы на объекте в селе Юматово Уфимского района. Мужчина работал на крыше здания в составе своей бригады кровельщиков. Строители на высоте четырех метров устилали мягкую черепицу. Мужчина не удержался и упал из крыши. Несмотря на высоту всего в четыре метра и усилия врачей больницы «Скорой помощи», 36-летний строитель скончался. Органы власти начали свои расследования. Гострудинспекция пришла к выводу, что косвенно в смерти строителя виноват и его наниматель.

— Обучение всей бригады проводилось только в дистанционном формате, хотя нормами предусмотрена исключительно очная форма с отработкой практических навыков. Кроме того, место работы не было огорожено, а сам пострадавший находился на высоте без страховочной привязи, — сообщает Государственная инспекция труда Башкирии.

Проверяющие пришли к выводу, что к трагедии привело нарушение технологического процесса, а именно, неприменение гибкой анкерной линии, а также недостатки в подготовке работников по охране труда.

Материалы расследования ГИТ РБ переданы в следственные органы.

Рабочего нашли мертвым у новостройки в Уфе
Узнать подробнее
Читайте также:
Детская больница столкнулась со взрослой проблемойКонец света: где в Башкирии не будет электричестваКамАЗ задавил старушку в Уфе
#Юлия Литвиненко#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Уголовное дело#Башкортостан#Россия#Украина#Строительство#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Трагедия#Инциденты#Государственная инспекция труда#Курск#Курская область
Подпишитесь
Популярное