Водитель «КамАЗа» нелепо погиб в Башкирии

Несчастный случай на производстве имел место еще 3 октября. Всё случилось недалеко от села Карповка. Там в этот день проводились работы по установке грунтовых реперов — специализированных геодезических ориентиров с заданной высотой. Водитель буровой установки на шасси «КамАЗа», прибыв на место, поднял мачту и вышел из кабины. Внезапно машина начала скатываться, и работник попытался ее остановить. Однако, когда он схватился за ручку водительской двери, мачта коснулась проводов линии электропередачи. Водителя ударило током. Поражение оказалось смертельным.