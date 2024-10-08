Водитель «КамАЗа» нелепо погиб в Башкирии

Posted 8 октября, 10:49
Published 8 октября, 10:49
Modified 8 октября, 11:29
Updated 8 октября, 11:29
В Бакалинском районе водитель трагически погиб от удара электрическим током, сообщили в Государственной инспекции труда Республики Башкортостан. Ведомство приступило к расследованию инцидента, в результате которого скончался 39-летний работник самарского ООО «Геокомплекс».
Несчастный случай на производстве имел место еще 3 октября. Всё случилось недалеко от села Карповка. Там в этот день проводились работы по установке грунтовых реперов — специализированных геодезических ориентиров с заданной высотой. Водитель буровой установки на шасси «КамАЗа», прибыв на место, поднял мачту и вышел из кабины. Внезапно машина начала скатываться, и работник попытался ее остановить. Однако, когда он схватился за ручку водительской двери, мачта коснулась проводов линии электропередачи. Водителя ударило током. Поражение оказалось смертельным.
В процессе расследования будут установлены все обстоятельства и причины трагического происшествия.