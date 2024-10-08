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Posted 8 октября, 10:49

Published 8 октября, 10:49

Modified 8 октября, 11:29

Updated 8 октября, 11:29

Водитель «КамАЗа» нелепо погиб в Башкирии

Водитель «КамАЗа» нелепо погиб в Башкирии

8 октября 2024, 10:49
Фото: 1MI
Сюжет
Производство
Работник самарского предприятия пытался остановить движение техники и умер от удара током, сообщает во вторник, 8 октября, пресс-служба Государственной инспекции труда Республики Башкортостан.

В Бакалинском районе водитель трагически погиб от удара электрическим током, сообщили в Государственной инспекции труда Республики Башкортостан. Ведомство приступило к расследованию инцидента, в результате которого скончался 39-летний работник самарского ООО «Геокомплекс».

Несчастный случай на производстве имел место еще 3 октября. Всё случилось недалеко от села Карповка. Там в этот день проводились работы по установке грунтовых реперов — специализированных геодезических ориентиров с заданной высотой. Водитель буровой установки на шасси «КамАЗа», прибыв на место, поднял мачту и вышел из кабины. Внезапно машина начала скатываться, и работник попытался ее остановить. Однако, когда он схватился за ручку водительской двери, мачта коснулась проводов линии электропередачи. Водителя ударило током. Поражение оказалось смертельным.

В процессе расследования будут установлены все обстоятельства и причины трагического происшествия.

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