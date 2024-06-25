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Published Сегодня, 06:09

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Updated Сегодня, 06:11

Парень погиб у всех на глазах в центре Уфы

Парень погиб у всех на глазах в центре Уфы

25 июня 2024, 06:09
Фото: СК РБ
Приезжий из Челябинска сорвался с высоты при строительстве высотки, сообщает Государственная инспекция труда Республики Башкортостан.

На улице Комсомольской в Уфе произошел несчастный случай. В воскресенье, 23 июня, там погиб рабочий, трудившийся на стройке дома. Молодой специалист рухнул с высоты пятого этажа из-за обрушения опалубки. Парень погиб на месте несчастного случая.

Как ранее сообщала пресс-служба регионального Следкома, жертве несчастного случая было всего 20 лет. Расследованием инцидента также занялась Государственная инспекция труда Башкирии. Сотрудники ведомства выяснили, что парень приехал в Уфу на заработки из Челябинска. Он работал в ООО «Компания Лачин-Ко», числился в челябинской организации плотником.

Расследование инцидента продолжается.

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