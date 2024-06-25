Парень погиб у всех на глазах в центре Уфы

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
На улице Комсомольской в Уфе произошел несчастный случай. В воскресенье, 23 июня, там погиб рабочий, трудившийся на стройке дома. Молодой специалист рухнул с высоты пятого этажа из-за обрушения опалубки. Парень погиб на месте несчастного случая.
Как ранее сообщала пресс-служба регионального Следкома, жертве несчастного случая было всего 20 лет. Расследованием инцидента также занялась Государственная инспекция труда Башкирии. Сотрудники ведомства выяснили, что парень приехал в Уфу на заработки из Челябинска. Он работал в ООО «Компания Лачин-Ко», числился в челябинской организации плотником.
Расследование инцидента продолжается.