Директора ХК «Салават Юлаев» наказали рублем за голодных хоккеистов

Posted 22 октября, 05:32
Published 22 октября, 05:32
Modified 22 октября, 07:29
Updated 22 октября, 07:29
Недавние события вокруг АНО ХК «Салават Юлаев» привлекли внимание не только болельщиков, но и государственных органов. По информации, опубликованной в СМИ, игроки клуба столкнулись с задержкой выплат за сентябрь 2024 года. Это стало причиной для вмешательства Гострудинспекции, которая направила хоккейному клубу предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства.
Как стало известно, клуб уже имел опыт задолженности по заработной плате, что привело к административной ответственности генерального директора клуба в виде штрафа. Как сообщает инспекция, данное предостережение направлено не только для исправления текущей ситуации, но и для того, чтобы подобные нарушения больше не повторялись.