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Posted 22 октября, 05:32

Published 22 октября, 05:32

Modified 22 октября, 07:29

Updated 22 октября, 07:29

ХК «Салават Юлаев» оказался в центре финансового скандала

Директора ХК «Салават Юлаев» наказали рублем за голодных хоккеистов

22 октября 2024, 05:32
Фото: 1MI

ХК «Салават Юлаев» оказался в центре финансового скандала

Государственная инспекция труда по Башкортостану вынесла предостережение хоккейному клубу «Салават Юлаев», сообщает об этом во вторник, 22 октября, пресс-служба надзорного органа.

Недавние события вокруг АНО ХК «Салават Юлаев» привлекли внимание не только болельщиков, но и государственных органов. По информации, опубликованной в СМИ, игроки клуба столкнулись с задержкой выплат за сентябрь 2024 года. Это стало причиной для вмешательства Гострудинспекции, которая направила хоккейному клубу предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства.

Как стало известно, клуб уже имел опыт задолженности по заработной плате, что привело к административной ответственности генерального директора клуба в виде штрафа. Как сообщает инспекция, данное предостережение направлено не только для исправления текущей ситуации, но и для того, чтобы подобные нарушения больше не повторялись.

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