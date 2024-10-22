Директора ХК «Салават Юлаев» наказали рублем за голодных хоккеистов

Как стало известно, клуб уже имел опыт задолженности по заработной плате, что привело к административной ответственности генерального директора клуба в виде штрафа. Как сообщает инспекция, данное предостережение направлено не только для исправления текущей ситуации, но и для того, чтобы подобные нарушения больше не повторялись.