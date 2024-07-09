Кто отравился газом в коровнике в Башкирии

Гострудинспекция приступила к собственному расследованию обстоятельств группового несчастного случая на производстве. Оно произошло в понедельник, 8 июня, в колхозе «Герой» селе Тайняшево в Чекмагушевском районе Башкирии. Там четверо мужчин отправились газом во время ремонта оборудования в коровнике. Один из них погиб, трое — госпитализированы. Их жизнь спасают медики Чекмагушевской ЦРБ.



— По информации работодателя, бригада спустилась в колодец водоснабжения в соседнем здании, чтобы закрыть кран и отравилась неизвестным газом, — указано в сообщении ведомства.



По данным ГИТ РБ, погибший — сотрудник предприятия. Мужчине было 47 лет. Также неизвестным газом во время ремонта молочно-товарной фермы колхоза отравились 21-летний сварщик, 30-летний разнорабочий и 34-летний мужчина. Он указан в документах колхоза о ЧП как «посторонний».