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Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Кто отравился газом в коровнике в Башкирии

Кто отравился газом в коровнике в Башкирии

9 июля 2024, 12:47
Фото: Прокуратура по РБ
В ходе расследования несчастного случая на производстве установлены личности погибшего и пострадавших, сообщает Государственная инспекция труда РБ.

Гострудинспекция приступила к собственному расследованию обстоятельств группового несчастного случая на производстве. Оно произошло в понедельник, 8 июня, в колхозе «Герой» селе Тайняшево в Чекмагушевском районе Башкирии. Там четверо мужчин отправились газом во время ремонта оборудования в коровнике. Один из них погиб, трое — госпитализированы. Их жизнь спасают медики Чекмагушевской ЦРБ.

— По информации работодателя, бригада спустилась в колодец водоснабжения в соседнем здании, чтобы закрыть кран и отравилась неизвестным газом, — указано в сообщении ведомства.

По данным ГИТ РБ, погибший — сотрудник предприятия. Мужчине было 47 лет. Также неизвестным газом во время ремонта молочно-товарной фермы колхоза отравились 21-летний сварщик, 30-летний разнорабочий и 34-летний мужчина. Он указан в документах колхоза о ЧП как «посторонний».

По информации работодателя, бригада спустилась в колодец водоснабжения в соседнем здании, чтобы закрыть кран и отравилась неизвестным газом. К расследованию обстоятельств смертельного инцидента, помимо трудовой инспекции, подключились прокуратура и СК РБ.

Видео: МЧС РБ

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