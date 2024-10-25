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Posted 25 октября, 10:58

Published 25 октября, 10:58

Modified 25 октября, 11:00

Updated 25 октября, 11:00

Молодой отец погиб на работе в Уфе

Молодой отец погиб на работе в Уфе

25 октября 2024, 10:58
Фото: 1MI
Больше года ушло на доказательство факта трудовых отношений монтажника и застройщика, сообщает в пятницу, 25 октября, Государственная инспекция труда Республики Башкортостан.

Как стало известно, 22 августа 2023 года 29-летний плотник упал в шахту лифта с высоты 13-го этажа вместе с настилом из арматуры и элементами опалубки. К сожалению, от полученных травм он скончался на месте. Этот инцидент не только унес жизнь молодого отца, но и стал началом длительной судебной разбирательства.

Работодатель утверждал, что между ним и погибшим был заключен гражданско-правовой договор на выполнение работ, а не трудовой. Однако такая подмена понятий могла оставить семью без положенных выплат и социального обеспечения.

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Государственная инспекция труда Республики Башкортостан смогла доказать наличие трудовых отношений между работодателем и погибшим. Верховный суд оставил в силе решение Советского районного суда г. Уфы о признании этих отношений трудовыми. Это означает, что несчастный случай теперь будет квалифицирован как производственный.

Как отметила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина, такие практики распространены в строительной сфере и часто приводят к тому, что работники остаются без социальных гарантий: отсутствие записи в трудовой книжке лишает их прав на отпуск и больничные выплаты.

По данным ведомства, надзорный орган продолжает расследование обстоятельств трагедии с целью выявления всех причин и виновных лиц. Семья погибшего сможет получить государственную страховую выплату, которая является важной поддержкой для его маленькой дочери, которой на момент трагедии не было и года.

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