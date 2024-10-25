Молодой отец погиб на работе в Уфе

Как стало известно, 22 августа 2023 года 29-летний плотник упал в шахту лифта с высоты 13-го этажа вместе с настилом из арматуры и элементами опалубки. К сожалению, от полученных травм он скончался на месте. Этот инцидент не только унес жизнь молодого отца, но и стал началом длительной судебной разбирательства.