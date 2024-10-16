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Posted 16 октября, 09:59

Published 16 октября, 09:59

Modified 16 октября, 10:01

Updated 16 октября, 10:01

Мужчина погиб в уфимском «Салюте»

Мужчина погиб в уфимском «Салюте»

16 октября 2024, 09:59
Фото: mkset.ru
Жизнь 29-летнего штукатура оборвалась во время ремонта реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья на улице Авроры в Кировском районе Уфы, сообщает во вторник, 16 октября, Государственная инспекция труда Башкирии.

Гострудинспекция завершила проверку инцидента, в результате которого трагически погиб 29-летний сотрудник компании ООО «АРАЗ». Трагическое событие произошло 4 мая 2024 года на территории строящегося реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья на улице Авроры в Кировском районе города Уфы.

— ООО «АРАЗ» выступало в роли субподрядчика и занималось штукатурными работами. В тот день двое рабочих начали уборку помещения на пятом этаже с утра. Около трех часов дня один из них сорвался в вентиляционную шахту. Его напарник, услышав крик, поспешил на помощь, но не стал свидетелем падения. Пострадавшего нашли на дне шахты в подвале, он уже не подавал признаков жизни. Приехавшая скорая помощь лишь подтвердила его смерть, -сообщает Государственная инспекция труда Башкирии.

Во время расследования инспекторы выяснили, что деревянные поддоны, закрывавшие проемы вентиляционной шахты, были недостаточно надежно закреплены. Причинами трагедии стали плохая организация работ, отсутствие контроля за безопасностью на объекте (за что отвечал генподрядчик ООО «Дортрансстрой»), отсутствие мер по охране труда со стороны ООО «АРАЗ» и недостаточная подготовка работников (погибший не прошел необходимый инструктаж и обучение). Материалы расследования направлены в следственные органы.

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