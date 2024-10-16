Мужчина погиб в уфимском «Салюте»

— ООО «АРАЗ» выступало в роли субподрядчика и занималось штукатурными работами. В тот день двое рабочих начали уборку помещения на пятом этаже с утра. Около трех часов дня один из них сорвался в вентиляционную шахту. Его напарник, услышав крик, поспешил на помощь, но не стал свидетелем падения. Пострадавшего нашли на дне шахты в подвале, он уже не подавал признаков жизни. Приехавшая скорая помощь лишь подтвердила его смерть, -сообщает Государственная инспекция труда Башкирии.