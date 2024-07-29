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Published Сегодня, 10:34

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Updated Сегодня, 10:38

Мужчина упал с 10 этажа на стройке в Башкирии

Мужчина упал с 10 этажа на стройке в Башкирии

29 июля 2024, 10:34
Фото: 1MI
Строитель хотел помочь своим коллегам и стал жертвой несчастного случая, сообщает Государственная инспекция труда РБ.

Каменщик получил тяжелые травмы во время строительства высотки на улице Шашина в городе Октябрьский в Башкирии. По данным ГИТ РБ, 54-летний мужчина был оформлен в ООО «СтройСоюз»; его привлекли к работе без соблюдения норм охраны труда: у каменщика не было положенных при высотных работах средств индивидуальной защиты. Вместо спецодежды он, к примеру, работал на высоте в своих обычных джинсах. Кроме того, у него не было высотной страховки.

Несчастный случай произошел на стройке днем 2024 года. Бригада каменщиков занималась монтажом перекрытий между 9 и 10 этажом будущей высотки. К бригаде обратились их коллеги с восьмого этажа. Они попросили поделиться кладочной сеткой. Во время спуска сетки она зацепилась за джинсы 54-летнего каменщика и потащила его за собой. Сначала мужчина упал с десятого этажа на девятый, а потом — на восьмой. Без сознания его эвакуировали в больницу. Каменщик получил тяжелы травмы.

Материалы расследования сотрудников инспекции труда переданы в следственные органы.

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