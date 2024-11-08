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Фейк

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МЧС опровергает угрозу авиаудара по Уфе
8 ноября, 15:48
«Жители Башкирии — бесправны по паспорту»
25 октября, 16:27
Видео. Жулики запустили фейковую рекламу с министром из Башкирии
24 октября, 12:45
Видео. Женщину избили из-за кортежа Путина в Уфе: правда или вымысел
21 октября, 15:14
Угроза нападения на школу в Уфе — подробности инцидента
21 октября, 07:44
Уфимцам раздают по ₽15000 — где забрать деньги
27 сентября, 11:10
Повестки на СВО раздают в Уфе
12 сентября, 11:06
Бунт избирателей на выборах в Башкирии: правда или фейк?
6 сентября, 12:51
Башкирия отправляет женщин с I+ группой крови в Курскую область: правда или фейк
13 августа, 11:46
В Башкирии неизвестный от имени главы района угрожал терактом
Ранее сообщения о готовящихся терактах поступили в уфимский колледж.
25 марта, 12:34
Чиновники из Башкирии вновь пострадали от действий мошенников
От его имени рассылали сообщения в мессенджере.
24 марта, 05:37
Мошенники добрались до руководителя администрации главы Башкирии
Ситуацию прокомментировал сам чиновник.
11 марта, 10:03
«Проявляют изобретательность»: Мошенники добрались до спикера Курултая Башкирии
Константин Толкачёв заявил, что от его имени сообщают о проверках в законодательной службе, которая проводит некая «Федеральная Служба».
14 февраля, 03:31
Появилось письмо от имени Хабирова в СК с просьбой строже наказать Фаиля Алсынова*
Эту информацию, в провластном тг-канале «Война с фейками. Башкортостан» уже назвали фейковой и объяснили почему.
23 января, 14:29
«Под моим именем»: министр труда и семьи Башкирии вновь стала жертвой мошенников
Ленара Иванова призвала пользователей сохранять бдительность.
11 января, 11:47
2018
В Уфе дольщики назвали фото обнаженной участницы пикета фейком
31 июля 2018, 11:31

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