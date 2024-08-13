Башкирия отправляет женщин с I+ группой крови в Курскую область: правда или фейк

Действительно, на официальных ресурсах данный указ отсутствует, как и пост на странице Бадранова. Кроме того, ряд косвенных признаков свидетельствует о том, что указ Радия Хабирова на фото — поддельный. На нем, в частности, нет номера и даты в «шапке» документа, как принято оформлять в подобных случаях; название документа дублируется, как и фамилия главы региона в подписи; текст на странице смещен вправо; после цифры в начале пункта отсутствует пробел; используется отличный от оригинальных документов шрифт.