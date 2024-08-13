Башкирия отправляет женщин с I+ группой крови в Курскую область: правда или фейк

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
В последние дни новость о том, что Республика Башкортостан проведет кампанию по сдаче донорской крови для помощи пострадавшим в Курской области, активно распространяется в соцсетях. В центре внимания оказалась фотография поста от Азата Бадранова, первого заместителя руководителя администрации Главы Башкортостана по внутренней политике. Согласно информации с фотографии Республика якобы объявила о необходимости оперативного пополнения запасов донорской крови и планирует организовать сбор именно от женщин с группой крови I+. Так же прилагается соответствующий указ.
Более того, в некоторых постах в соцсетях (большая их часть уже удалены) даже утверждалось, что женщин-доноров с указанной группой крови власти Республики Башкортостан намерены отправлять в Курскую область.
Однако сам Азат Бадранов опроверг данные слухи.
— Это фейк. На моей странице такого нет. Указа такого нет, — комментирует Азат Бадранов.
Действительно, на официальных ресурсах данный указ отсутствует, как и пост на странице Бадранова. Кроме того, ряд косвенных признаков свидетельствует о том, что указ Радия Хабирова на фото — поддельный. На нем, в частности, нет номера и даты в «шапке» документа, как принято оформлять в подобных случаях; название документа дублируется, как и фамилия главы региона в подписи; текст на странице смещен вправо; после цифры в начале пункта отсутствует пробел; используется отличный от оригинальных документов шрифт.
Также «Курский центр крови» сообщил, что запас крови восполнен, то есть потребность в сборе крови отсутствует.
Подобный информационный вброс — стандартный метод работы ЦИПсО, когда существующую на территории Украины ту или иную проблему «переселяют» в рандомный регион России. Как известно, проблемы с донорской кровью в последние дни наблюдаются в Сумском области Украины, откуда подтягиваются резервы наступления на Курскую область и куда прибывают в госпитали раненые бойцы ВСУ.