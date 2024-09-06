Бунт избирателей на выборах в Башкирии: правда или фейк?

Пользователи соцсетей также поднимают вопросы о достоверности опубликованных фотографий. Один из комментариев гласит: «О, фейки пошли) Вы б хоть сами сходили проголосовать, посмотрите, как бюллетени выглядят в этом году». Другой пользователь добавляет: «А кто их из урны-то вытащил? Они же ещё 3 дня опечатанные стоять будут!» Эти мнения подтверждают сомнения относительно подлинности информации о испорченных бюллетенях.