mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 12:51

Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Бунт избирателей на выборах в Башкирии: правда или фейк?

Бунт избирателей на выборах в Башкирии: правда или фейк?

6 сентября 2024, 12:51
Фото: 1MI
В социальных сетях распространяются сообщения о большом количестве «испорченных» бюллетеней на выборах. Так ли это на самом деле, разбирается издание «Mkset».
Сюжет
Выборы

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Согласно сообщениям из социальных сетей, первые изображения испорченных бюллетеней уже начали поступать в интернет.

— Спасибо каждому, кто решил проявить свою гражданскую позицию! Ваши действия помогают показать реальное настроение людей и выразить несогласие с тем, как проходят выборы, — пишут в телеграм-канале «Инсайдер Башкортостан».

Они призывают других горожан фиксировать свои действия и отправлять фотографии в специальный бот. Также к посту были прикреплены фото тех самых испорченных бюллетеней.

Фото: Соцсети

Тем не менее, в реальности все выглядит иначе. Наблюдатель с избирательного участка №205 в Уфе утверждает, что в 2024 году на участках используются бюллетени совершенно другого образца. Это подтверждает девушка из Уфы, проголосовавшая на участке №150: «В этом году в бюллетенях написаны ФИО кандидатов крупным шрифтом».

Пользователи соцсетей также поднимают вопросы о достоверности опубликованных фотографий. Один из комментариев гласит: «О, фейки пошли) Вы б хоть сами сходили проголосовать, посмотрите, как бюллетени выглядят в этом году». Другой пользователь добавляет: «А кто их из урны-то вытащил? Они же ещё 3 дня опечатанные стоять будут!» Эти мнения подтверждают сомнения относительно подлинности информации о испорченных бюллетенях.

Дополнительным аргументом служат комментарии пользователей соцсетей, которые отмечают: фотографии подобных бюллетеней были выставлены еще в 2023 году.

Фото: Соцсети

Таким образом, несмотря на активное распространение информации о испорченных бюллетенях в Башкирии и призыв к активному участию граждан в демонстрации своего недовольства, факты говорят об обратном.

Школьники на стройке Дворца борьбы в Уфе: правда или нет
Узнать подробнее
Читайте также:
Мечеть полыхает в БашкирииТурист сорвался со скалы в БашкирииМаргинал с долгом ₽2 млн исправился после 10 суток за решеткой
#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Социальные сети#Россия#Выборы#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Фейк#Гражданская позиция#Испорченные бюллетени#Лапша Медиа
Подпишитесь
Окраина Уфы станет ипотечным гетто
Сегодня, 08:26
Мечеть полыхает в Башкирии
Сегодня, 11:58
Конец света объявили в Уфе
Сегодня, 08:56
Под зиму в Уфе начали большой дорожный ремонт
Сегодня, 08:25
Турист сорвался со скалы в Башкирии
Сегодня, 11:53
Маргинал с долгом ₽2 млн исправился после 10 суток за решеткой
Сегодня, 11:19