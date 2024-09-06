Бунт избирателей на выборах в Башкирии: правда или фейк?

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Согласно сообщениям из социальных сетей, первые изображения испорченных бюллетеней уже начали поступать в интернет.
— Спасибо каждому, кто решил проявить свою гражданскую позицию! Ваши действия помогают показать реальное настроение людей и выразить несогласие с тем, как проходят выборы, — пишут в телеграм-канале «Инсайдер Башкортостан».
Они призывают других горожан фиксировать свои действия и отправлять фотографии в специальный бот. Также к посту были прикреплены фото тех самых испорченных бюллетеней.
Тем не менее, в реальности все выглядит иначе. Наблюдатель с избирательного участка №205 в Уфе утверждает, что в 2024 году на участках используются бюллетени совершенно другого образца. Это подтверждает девушка из Уфы, проголосовавшая на участке №150: «В этом году в бюллетенях написаны ФИО кандидатов крупным шрифтом».
Пользователи соцсетей также поднимают вопросы о достоверности опубликованных фотографий. Один из комментариев гласит: «О, фейки пошли) Вы б хоть сами сходили проголосовать, посмотрите, как бюллетени выглядят в этом году». Другой пользователь добавляет: «А кто их из урны-то вытащил? Они же ещё 3 дня опечатанные стоять будут!» Эти мнения подтверждают сомнения относительно подлинности информации о испорченных бюллетенях.
Дополнительным аргументом служат комментарии пользователей соцсетей, которые отмечают: фотографии подобных бюллетеней были выставлены еще в 2023 году.
Таким образом, несмотря на активное распространение информации о испорченных бюллетенях в Башкирии и призыв к активному участию граждан в демонстрации своего недовольства, факты говорят об обратном.