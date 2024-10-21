Женщину избили из-за кортежа Путина в Уфе: правда или вымысел

Как стало известно, 17 октября, когда президент России Владимир Путин посетил Уфу, в социальных сетях начали активно распространяться сообщения о том, что женщину, спешившую домой после работы, скрутили и повалили на асфальт. Очевидцы утверждают, что она просто хотела перейти дорогу, но в результате столкнулась с полицией. Однако, как оказалось, ситуация не так проста, как кажется на первый взгляд.