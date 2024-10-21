Женщину избили из-за кортежа Путина в Уфе: правда или вымысел

Posted 21 октября, 15:14
Published 21 октября, 15:14
Modified 21 октября, 17:47
Updated 21 октября, 17:47
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Как стало известно, 17 октября, когда президент России Владимир Путин посетил Уфу, в социальных сетях начали активно распространяться сообщения о том, что женщину, спешившую домой после работы, скрутили и повалили на асфальт. Очевидцы утверждают, что она просто хотела перейти дорогу, но в результате столкнулась с полицией. Однако, как оказалось, ситуация не так проста, как кажется на первый взгляд.
Как стало ясно, первые упоминания инцидента появились в оппозиционных источниках. Это уже вызывает вопросы о достоверности событий. При ближайшем рассмотрении видео инцидента становится очевидным: женщина не просто перебегала улицу — она пыталась пересечь шестиполосное шоссе, игнорируя ограждение высотой до груди. Мало кто из нас решится на такой рискованный шаг.
Более того, в этом районе отсутствуют пешеходные переходы, что ставит под сомнение здравый смысл ее действий. Переходить дорогу в таком месте — значит ставить под угрозу свою безопасность. Оппозиционные каналы утверждают, что женщину «избили» во время задержания, однако никаких видеозаписей или фотографий, подтверждающих эти заявления, представлено не было.
С учетом всех этих фактов можно сделать вывод: женщина сознательно нарушила правила безопасности и прошла через кордон оцепления с неопределенной целью. Действия полиции по ее задержанию были оправданы с точки зрения обеспечения общественной безопасности.
Таким образом, инцидент стал поводом для распространения фейков со стороны оппозиции, стремящейся сформировать негативный имидж России как «полицейского государства».