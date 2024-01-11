«Под моим именем»: министр труда и семьи Башкирии вновь стала жертвой мошенников

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Министр семьи и труда республики Ленара Иванова заявила, что мошенники вновь создали фейковый аккаунт под её именем в популярном мессенджере. Чиновница обратилась к своим подписчикам, призвав их сохранять бдительность.
«Опять мошенники!!! Сегодня вновь был создан фейковый аккаунт под моим именем! Прошу всех, к кому пришло сообщение от меня, быть бдительными», — написала Иванова.
Ранее мошенники уже создавали аккаунты в соцсетях под именем Ивановой. Тогда, комментируя данную ситуацию, чиновница также просила пользователей быть внимательными.
Помимо Ленары Ивановой, от аналогичных действий мошенников пострадала глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак. Злоумышленники создали фальшивый аккаунт в мессенджере и начали рассылать поддельные сообщения от имени главы ведомства.