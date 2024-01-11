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Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Глава минтруда Башкирии заявила, что от ее имени рассылают фейковые сообщения

«Под моим именем»: министр труда и семьи Башкирии вновь стала жертвой мошенников

11 января 2024, 11:47
Фото: Ленара Иванова// VK.com

Глава минтруда Башкирии заявила, что от ее имени рассылают фейковые сообщения

Ленара Иванова призвала пользователей сохранять бдительность.

Министр семьи и труда республики Ленара Иванова заявила, что мошенники вновь создали фейковый аккаунт под её именем в популярном мессенджере. Чиновница обратилась к своим подписчикам, призвав их сохранять бдительность.

Фото: Ленара Иванова// Telegram
«Опять мошенники!!! Сегодня вновь был создан фейковый аккаунт под моим именем! Прошу всех, к кому пришло сообщение от меня, быть бдительными», — написала Иванова.

Ранее мошенники уже создавали аккаунты в соцсетях под именем Ивановой. Тогда, комментируя данную ситуацию, чиновница также просила пользователей быть внимательными.

Помимо Ленары Ивановой, от аналогичных действий мошенников пострадала глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак. Злоумышленники создали фальшивый аккаунт в мессенджере и начали рассылать поддельные сообщения от имени главы ведомства.

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#Общество#Происшествия#Город#Мошенничество#Мошенники#Новости Башкирии#Ленара Хакимовна Иванова#Фейк#Азамат Нухов#Минтруд
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