«Жители Башкирии — бесправны по паспорту»

Posted 25 октября, 16:27
Published 25 октября, 16:27
Modified 25 октября, 19:03
Updated 25 октября, 19:03
При этом неизвестный автор сравнивает современные образцы удостоверения личности с советскими, показывая этим, что такой статус россияне получили только после распада СССР.
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
В обоснование этих слов говорится, что согласно Capitis Deminutio ФИО человека начинается с прописной буквы, далее — записывается строчными, например: Иванов Иван Иванович, «как в советском паспорте». Однако в российском паспорте данные записываются исключительно строчными буквами: ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ. Такое оформление якобы свидетельствует об отсутствии прав и свобод у граждан РФ.
Однако использование заглавных букв в ФИО в паспорте никак с нормами римского права не связано. Правила заполнения паспорта и правописания регулируются приказом МВД России от 16.11.2020 года №773 (ред. от 26.07.2022) «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории РФ». «При заполнении реквизитов паспорта используются заглавные буквы и арабские цифры», — говорится в документе.
Такие правила правописания в главном документе россиян связаны с электронным документооборотом, которого не было в советские годы. Использование заглавных букв позволяет устранить разночтения в электронной базе данных и в паспорте. Также считается, что заглавные буквы легче различать и их реже путают.