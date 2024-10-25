«Жители Башкирии — бесправны по паспорту»

Однако использование заглавных букв в ФИО в паспорте никак с нормами римского права не связано. Правила заполнения паспорта и правописания регулируются приказом МВД России от 16.11.2020 года №773 (ред. от 26.07.2022) «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории РФ». «При заполнении реквизитов паспорта используются заглавные буквы и арабские цифры», — говорится в документе.