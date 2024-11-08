МЧС опровергает угрозу авиаудара по Уфе

Posted 8 ноября, 15:48
Published 8 ноября, 15:48
Modified 8 ноября, 21:05
Updated 8 ноября, 21:05
Скриншоты фейковых предупреждений публикуют адресаты сообщений. Судя по снимкам экранов, жителям Республики Башкортостан через Telegram разослали сообщения якобы об угрозе атаки беспилотников в Уфе и необходимости срочно явиться в бомбоубежище.
В башкортостанском управлении МЧС сообщение уже опровергли. Спасатели проинформировали, что новость является фейковой, и призвали доверять только официальным источникам.
Напомним, 31 октября столица Башкирии столкнулась с налётом трёх беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), взорвавшихся в промзоне.