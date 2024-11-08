mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 ноября, 15:48

Published 8 ноября, 15:48

Modified 8 ноября, 21:05

Updated 8 ноября, 21:05

МЧС опровергает угрозу авиаудара по Уфе

МЧС опровергает угрозу авиаудара по Уфе

8 ноября 2024, 15:48
Фото: Изображение Midjourney.
Жителям столицы Башкирии вечером в пятницу, 8 ноября, стали приходить уведомления от «спасателей», в которых говорится о воздушной опасности.

Скриншоты фейковых предупреждений публикуют адресаты сообщений. Судя по снимкам экранов, жителям Республики Башкортостан через Telegram разослали сообщения якобы об угрозе атаки беспилотников в Уфе и необходимости срочно явиться в бомбоубежище.

В башкортостанском управлении МЧС сообщение уже опровергли. Спасатели проинформировали, что новость является фейковой, и призвали доверять только официальным источникам.

Уфу атаковали беспилотники
Узнать подробнее

Напомним, 31 октября столица Башкирии столкнулась с налётом трёх беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), взорвавшихся в промзоне.

Читайте также:
Историческое здание Уфы хотят продатьАстрология лишила башкирскую домохозяйку всех средствОпасная лихорадка покидает Башкирию
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Спасатели#Салават#Нефтекамск#Telegram#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Фейк#Кумертау#Бомбоубежище#Белебей#Мелеуз#Беспилотники#Атака
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика