МЧС опровергает угрозу авиаудара по Уфе

Скриншоты фейковых предупреждений публикуют адресаты сообщений. Судя по снимкам экранов, жителям Республики Башкортостан через Telegram разослали сообщения якобы об угрозе атаки беспилотников в Уфе и необходимости срочно явиться в бомбоубежище.