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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

В Башкирии неизвестный от имени главы района угрожал терактом

25 марта 2024, 12:34

В Башкирии злоумышленники от имени чиновника рассылали угрозы о теракте

Ранее сообщения о готовящихся терактах поступили в уфимский колледж.

Неизвестный, действуя под именем главы Бирского района Башкирии Антона Талалова, писал подчиненной и задавал вопрос о его местонахождении. В какой-то момент женщине стали поступать угрозы, сообщил чиновник в соцсетях.

Фото: Антон Талалов/ Telegram
«Как на это реагировать? Необходимо понимать, что это психологическое давление, чтобы дестабилизировать нас!» — написал Антон Талалов.

Напомним, ранее сегодня в ряд учебных заведений в Уфе поступили сообщения о том, что здания заминированы. Студенты рассказали, что сами не в курсе причин эвакуации. В соцсетях учащиеся утверждают, что занятия в колледже отменили, а самих студентов отправили домой. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.

#Общество#Мошенничество#Новости Башкирии#Теракт#Фейк#Угроза
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