В Башкирии неизвестный от имени главы района угрожал терактом

Напомним, ранее сегодня в ряд учебных заведений в Уфе поступили сообщения о том, что здания заминированы. Студенты рассказали, что сами не в курсе причин эвакуации. В соцсетях учащиеся утверждают, что занятия в колледже отменили, а самих студентов отправили домой. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.