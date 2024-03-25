В Башкирии неизвестный от имени главы района угрожал терактом

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Неизвестный, действуя под именем главы Бирского района Башкирии Антона Талалова, писал подчиненной и задавал вопрос о его местонахождении. В какой-то момент женщине стали поступать угрозы, сообщил чиновник в соцсетях.
«Как на это реагировать? Необходимо понимать, что это психологическое давление, чтобы дестабилизировать нас!» — написал Антон Талалов.
Напомним, ранее сегодня в ряд учебных заведений в Уфе поступили сообщения о том, что здания заминированы. Студенты рассказали, что сами не в курсе причин эвакуации. В соцсетях учащиеся утверждают, что занятия в колледже отменили, а самих студентов отправили домой. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.