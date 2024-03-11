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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Мошенники создали фейковый аккаунт руководителя администрации главы Башкирии

Мошенники добрались до руководителя администрации главы Башкирии

11 марта 2024, 10:03
Фото: Маским Забелин/ Telegram

Мошенники создали фейковый аккаунт руководителя администрации главы Башкирии

Ситуацию прокомментировал сам чиновник.

Мошенники создали фейковый аккаунт под именем руководителя администрации главы республики. Предположительно с фейка злоумышленники рассылали сообщения сотрудникам администрации.

— Убедительная просьба, перепроверяйте информацию и не предоставляйте личные данные! Прошу не отвечать и блокировать подобные сообщения! Никакие сообщения я не рассылаю! — заявил Забелин.

Мошенники создавали фейковые аккаунты региональных чиновников и ранее. Так, несколько раз злоумышленники создавали страницы под именем министра семьи, труда и социальной защиты Ленары Ивановой.

«Под моим именем»: министр труда и семьи Башкирии вновь стала жертвой мошенников
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Также несколькими неделями ранее в мессенджере Telegram появились фейковые аккаунты уфимского градоначальника Ратмира Мавлиева.

#Общество#Мошенничество#Правительство Башкирии#Новости Башкирии#Правительство#Фейк#Максим Забелин#Азамат Нухов
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