Мошенники добрались до руководителя администрации главы Башкирии

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Мошенники создали фейковый аккаунт под именем руководителя администрации главы республики. Предположительно с фейка злоумышленники рассылали сообщения сотрудникам администрации.
— Убедительная просьба, перепроверяйте информацию и не предоставляйте личные данные! Прошу не отвечать и блокировать подобные сообщения! Никакие сообщения я не рассылаю! — заявил Забелин.
Мошенники создавали фейковые аккаунты региональных чиновников и ранее. Так, несколько раз злоумышленники создавали страницы под именем министра семьи, труда и социальной защиты Ленары Ивановой.
Также несколькими неделями ранее в мессенджере Telegram появились фейковые аккаунты уфимского градоначальника Ратмира Мавлиева.