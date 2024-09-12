Повестки на СВО раздают в Уфе

Posted 12 сентября, 11:06
Published 12 сентября, 11:06
Modified 12 сентября, 11:14
Updated 12 сентября, 11:14
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Анонимы снова сделали вброс в уфимский сегмент соцсетей. Теперь, по данным неизвестных уж точно не доброжелателей, в Уфе сотрудники дорожно-патрульной службы ГАИ вручают водителям повестки в военкомат, а там уж — и сразу в зону боевых действий на СВО. Причем, искупить кровью предстоит не долг перед Родиной, а перед кредиторами или своими же детьми. То есть неоплаченный кредит, штраф или алименты — и добро пожаловать штурмовать посадки на СВО. Такая информация всколыхнула соцсети. Многие усомнились в достоверности информации, так как у гаишников нет никаких правовых оснований объявлять мобилизацию в Уфе и отбирать тех, кто должен взять автомат.
Mkset выяснил по собственным каналам в правоохранительных органах, что вручение повесток на СВО в Уфе — фейк. На самом деле, на улицах Уфы с водителями проводится разъяснительная работа по штрафам, долгам по алиментам и неуплате кредитов. То есть службы ведут рутинную профилактическую акцию. На СВО никто повестки не выдает — на это у МВД или ГАИ нет полномочий. Как нет полномочий и у руководителя Башкирии, которому ранее фейкмёты приписали объявление мобилизации в регионе в сентябре 2024 года.
Источник Mkset предполагает, что корень фейка — сломанный телефон. В России начались рейды по поставке на воинский учет недавно получивших гражданство РФ мужчин.