Повестки на СВО раздают в Уфе

Анонимы снова сделали вброс в уфимский сегмент соцсетей. Теперь, по данным неизвестных уж точно не доброжелателей, в Уфе сотрудники дорожно-патрульной службы ГАИ вручают водителям повестки в военкомат, а там уж — и сразу в зону боевых действий на СВО. Причем, искупить кровью предстоит не долг перед Родиной, а перед кредиторами или своими же детьми. То есть неоплаченный кредит, штраф или алименты — и добро пожаловать штурмовать посадки на СВО. Такая информация всколыхнула соцсети. Многие усомнились в достоверности информации, так как у гаишников нет никаких правовых оснований объявлять мобилизацию в Уфе и отбирать тех, кто должен взять автомат.



