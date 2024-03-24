Чиновники из Башкирии вновь пострадали от действий мошенников

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Мошенники создали фейковый аккаунт главы администрации Калининского района Уфы Газизьяна Ахмедьянова. Злоумышленники рассылали сообщения от его имени в мессенджере Telegram.
Чиновник, комментируя ситуацию, призвал игнорировать сообщения, поступающие с фейковых страниц, а также «ни в коем случае не следовать их инструкциям».
Напомним, ранее мошенники создали фейковый аккаунт под именем руководителя администрации главы республики Максима Забелина. Предположительно с фейка злоумышленники рассылали сообщения сотрудникам администрации. Также от действий злоумышленников уже несколько раз страдала министр семьи, труда и социальной защиты Ленары Иванова.