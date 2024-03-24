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Аккаунт главы администрации Калининского района Уфы подделали мошенники

Чиновники из Башкирии вновь пострадали от действий мошенников

24 марта 2024, 05:37
Фото: 1MI

Аккаунт главы администрации Калининского района Уфы подделали мошенники

От его имени рассылали сообщения в мессенджере.

Мошенники создали фейковый аккаунт главы администрации Калининского района Уфы Газизьяна Ахмедьянова. Злоумышленники рассылали сообщения от его имени в мессенджере Telegram.

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Чиновник, комментируя ситуацию, призвал игнорировать сообщения, поступающие с фейковых страниц, а также «ни в коем случае не следовать их инструкциям».

Фото: Газизьян Ахмедьянов/ Telegram

Напомним, ранее мошенники создали фейковый аккаунт под именем руководителя администрации главы республики Максима Забелина. Предположительно с фейка злоумышленники рассылали сообщения сотрудникам администрации. Также от действий злоумышленников уже несколько раз страдала министр семьи, труда и социальной защиты Ленары Иванова.

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#Общество#Мошенничество#Мошенники#Чиновники#Новости Башкирии#Фейк#Администрация
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