Жулики запустили фейковую рекламу с министром из Башкирии

Posted 24 октября, 12:45
Published 24 октября, 12:45
Modified 24 октября, 19:09
Updated 24 октября, 19:09
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Видео, на котором министр образования Башкирии обсуждает программу, призванную обучать школьников правилам общения с военными, под названием «Солдат ребенка не обидит», привлекло внимание пользователей соцсетей. Однако, Министерство образования и науки Республики Башкортостан поспешило опровергнуть информацию. На официальной странице ведомства появилось предупреждение о том, что видео является подделкой.
По мнению экспертов, используя технологии дипфейков, злоумышленники смогли смонтировать видео таким образом, чтобы создать иллюзию участия высокопоставленного чиновника в сомнительном проекте.
— Один из явных признаков подделки — несоответствие движений губ спикера произносимым словам, — считает специалисты.
Как стало известно, аналогичные ситуации уже произошли в других регионах России: Курская, Белгородская, Свердловская и Пермская области также столкнулись с распространением фейковых роликов. Везде чиновники местных администраций подтвердили — они никогда не участвовали в таких акциях.