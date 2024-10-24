Жулики запустили фейковую рекламу с министром из Башкирии

Как стало известно, аналогичные ситуации уже произошли в других регионах России: Курская, Белгородская, Свердловская и Пермская области также столкнулись с распространением фейковых роликов. Везде чиновники местных администраций подтвердили — они никогда не участвовали в таких акциях.