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Posted 24 октября, 12:45

Published 24 октября, 12:45

Modified 24 октября, 19:09

Updated 24 октября, 19:09

В Башкортостане запустили фальшивую образовательную программу

Жулики запустили фейковую рекламу с министром из Башкирии

24 октября 2024, 12:45
Фото: Vk Клипы

В Башкортостане запустили фальшивую образовательную программу

В социальных сетях появилось видео, где министр образования Республики Башкортостан рассказывает о новой сомнительной программе для детей. Но так ли это на самом деле, разбирается Mkset.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Видео, на котором министр образования Башкирии обсуждает программу, призванную обучать школьников правилам общения с военными, под названием «Солдат ребенка не обидит», привлекло внимание пользователей соцсетей. Однако, Министерство образования и науки Республики Башкортостан поспешило опровергнуть информацию. На официальной странице ведомства появилось предупреждение о том, что видео является подделкой.

По мнению экспертов, используя технологии дипфейков, злоумышленники смогли смонтировать видео таким образом, чтобы создать иллюзию участия высокопоставленного чиновника в сомнительном проекте.

— Один из явных признаков подделки — несоответствие движений губ спикера произносимым словам, — считает специалисты.
Фото: Министерство образования и науки Республики Башкортостан

Как стало известно, аналогичные ситуации уже произошли в других регионах России: Курская, Белгородская, Свердловская и Пермская области также столкнулись с распространением фейковых роликов. Везде чиновники местных администраций подтвердили — они никогда не участвовали в таких акциях.

Видео: Vk Клипы.
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