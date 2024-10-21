Угроза нападения на школу в Уфе — подробности инцидента

Posted 21 октября, 07:44
Published 21 октября, 07:44
Modified 21 октября, 08:13
Updated 21 октября, 08:13
Ситуация начала развиваться после того, как в местных телеграм-каналах появилась тревожная новость о том, что в лицее №107 готовится стрельба. Якобы ученик школы утверждал, что намерен расправиться со своими одноклассниками и учителями за травлю. В своих сообщениях он делился своими переживаниями и страданиями от издевательств, которые испытывал в школе.
Как стало известно из источников анонимных каналов, правоохранительные органы провели оперативную работу и выяснили, что аккаунт угрожающего школьника был взломан.
Как сообщили в городской администрации, все необходимые меры были приняты согласно алгоритму действий при получении информации о возможном террористическом акте. Однако учебный процесс в школе не пострадал — уроки продолжаются в обычном режиме.
Как пишут в телеграмм-канале «Фактчекинг по-башкирски», аккаунт был зарегистрирован в Калининградской области, а сам «стрелок» использовал фотографии с давних лет — на одной из них можно было увидеть портрет бывшего главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова на стене класса. По итогу аналитики пришли к выводу, что данная ситуация может быть провокацией украинских спецслужб с целью посеять панику среди населения.