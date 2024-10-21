Угроза нападения на школу в Уфе — подробности инцидента

Как пишут в телеграмм-канале «Фактчекинг по-башкирски», аккаунт был зарегистрирован в Калининградской области, а сам «стрелок» использовал фотографии с давних лет — на одной из них можно было увидеть портрет бывшего главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова на стене класса. По итогу аналитики пришли к выводу, что данная ситуация может быть провокацией украинских спецслужб с целью посеять панику среди населения.