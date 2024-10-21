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Posted 21 октября, 07:44

Published 21 октября, 07:44

Modified 21 октября, 08:13

Updated 21 октября, 08:13

Стрельба в уфимской школе оказалась фейком

Угроза нападения на школу в Уфе — подробности инцидента

21 октября 2024, 07:44
Фото: 1MI

Стрельба в уфимской школе оказалась фейком

Уфимский лицей №107 оказался в центре внимания после сообщений о возможном теракте, сообщают в понедельник, 21 октября, инсайдерские телеграмм-каналы.

Ситуация начала развиваться после того, как в местных телеграм-каналах появилась тревожная новость о том, что в лицее №107 готовится стрельба. Якобы ученик школы утверждал, что намерен расправиться со своими одноклассниками и учителями за травлю. В своих сообщениях он делился своими переживаниями и страданиями от издевательств, которые испытывал в школе.

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Как стало известно из источников анонимных каналов, правоохранительные органы провели оперативную работу и выяснили, что аккаунт угрожающего школьника был взломан.

Как сообщили в городской администрации, все необходимые меры были приняты согласно алгоритму действий при получении информации о возможном террористическом акте. Однако учебный процесс в школе не пострадал — уроки продолжаются в обычном режиме.

Как пишут в телеграмм-канале «Фактчекинг по-башкирски», аккаунт был зарегистрирован в Калининградской области, а сам «стрелок» использовал фотографии с давних лет — на одной из них можно было увидеть портрет бывшего главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова на стене класса. По итогу аналитики пришли к выводу, что данная ситуация может быть провокацией украинских спецслужб с целью посеять панику среди населения.

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