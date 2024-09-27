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Posted 27 сентября, 11:10

Published 27 сентября, 11:10

Modified 27 сентября, 11:13

Updated 27 сентября, 11:13

Уфимцам раздают по ₽15000 — где забрать деньги

Уфимцам раздают по ₽15000 — где забрать деньги

27 сентября 2024, 11:10
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Mkset проверил бурлящие в Сети слухи и выяснил правду про выплаты всем-всем-всем.


Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.


В социальных сетях активно распространяется информация о том, что с 24 сентября 2024 года россияне якобы получают по 15 000 рублей от Социального фонда. Эту информацию по Башкирии репостят из группы «ВКонтакте» «Кредиты Уфы». Однако, в сообщении отсутствует ссылка на подробности, что вызывает серьезные подозрения.

При проверке радостной новости про ₽15 000 всем-всем-всем выяснилось, что на официальном сайте Социального фонда, который проводит подобные транши, никакой информации о подобной выплате нет. Это наводит на мысль о мошенническом характере поста, который может побуждать пользователей перейти по несуществующей ссылке. Скорее всего, такая ссылка ведет на фишинговый сайт или используется для накрутки подписчиков какого-либо канала.

— Мошенники часто используют знания читателей о реальных социальных выплатах, чтобы замаскировать свои уловки, — считают эксперты.

Например, администрация Уфы 24 сентября разместила информацию о выдаче сертификата на 10 000 рублей за успешную сдачу норм ГТО, который можно потратить на оплату спортивных секций. Также с 20 сентября на «Госуслугах» заработал механизм выдачи остатка в 10 000 рублей и ниже со средств материнского капитала.

Таким образом, распространенная в социальных сетях информация о выплате по 15 000 рублей не соответствует действительности, и, скорее всего, создана с мошенническими намерениями.

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