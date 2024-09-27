Уфимцам раздают по ₽15000 — где забрать деньги

При проверке радостной новости про ₽15 000 всем-всем-всем выяснилось, что на официальном сайте Социального фонда, который проводит подобные транши, никакой информации о подобной выплате нет. Это наводит на мысль о мошенническом характере поста, который может побуждать пользователей перейти по несуществующей ссылке. Скорее всего, такая ссылка ведет на фишинговый сайт или используется для накрутки подписчиков какого-либо канала.