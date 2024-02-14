«Проявляют изобретательность»: Мошенники добрались до спикера Курултая Башкирии

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
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Updated Сегодня, 03:34
Председатель Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачёв рассказал о том, что в соцсетях появились фейковые аккаунты, ведущиеся от его имени.
Например, в мессенджере Telegram «Константин Толкачёв» написывает пользователям, спрашивая, связывался ли с ними некий Некрасов Владимир. Далее мошенники утверждают, что в законодательном собрании должна пройти проверка, инициированная неизвестной «Федеральной Службой». Якобы Некрасов Владимир должен объяснить ситуацию определённому списку депутатов, позвонив и задав ряд вопросов.
По словам Толкачёва, фейковые аккаунты создаются не в первый раз. Причём сообщения рассылаются прежде всего депутатам парламента:
— Преступники проявляют изобретательность, действуют точечно, используют разные схемы.
Для того, чтобы избежать потери денег, спикер Курултая рекомендует установить личный контакт с тем, от чьего имени происходят мошеннические действия.
Недавно жертвой мошенников стала Ленара Иванова, министр труда. Подобное случилось с ней как минимум в третий раз.