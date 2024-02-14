«Проявляют изобретательность»: Мошенники добрались до спикера Курултая Башкирии

Например, в мессенджере Telegram «Константин Толкачёв» написывает пользователям, спрашивая, связывался ли с ними некий Некрасов Владимир. Далее мошенники утверждают, что в законодательном собрании должна пройти проверка, инициированная неизвестной «Федеральной Службой». Якобы Некрасов Владимир должен объяснить ситуацию определённому списку депутатов, позвонив и задав ряд вопросов.