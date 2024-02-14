mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:31

Published Сегодня, 03:31

Modified Сегодня, 03:34

Updated Сегодня, 03:34

Спикер Курултая Башкирии был атакован мошенниками

«Проявляют изобретательность»: Мошенники добрались до спикера Курултая Башкирии

14 февраля 2024, 03:31

Спикер Курултая Башкирии был атакован мошенниками

Константин Толкачёв заявил, что от его имени сообщают о проверках в законодательной службе, которая проводит некая «Федеральная Служба».

Председатель Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачёв рассказал о том, что в соцсетях появились фейковые аккаунты, ведущиеся от его имени.

Например, в мессенджере Telegram «Константин Толкачёв» написывает пользователям, спрашивая, связывался ли с ними некий Некрасов Владимир. Далее мошенники утверждают, что в законодательном собрании должна пройти проверка, инициированная неизвестной «Федеральной Службой». Якобы Некрасов Владимир должен объяснить ситуацию определённому списку депутатов, позвонив и задав ряд вопросов.

По словам Толкачёва, фейковые аккаунты создаются не в первый раз. Причём сообщения рассылаются прежде всего депутатам парламента:

— Преступники проявляют изобретательность, действуют точечно, используют разные схемы.

Для того, чтобы избежать потери денег, спикер Курултая рекомендует установить личный контакт с тем, от чьего имени происходят мошеннические действия.

Недавно жертвой мошенников стала Ленара Иванова, министр труда. Подобное случилось с ней как минимум в третий раз.

Очередной заход: министра труда Башкирии Ленара Иванова снова заявила о фейках
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Город#Уфа#Мошенничество#Толкачев Константин Борисович#Новости Башкирии#Фейк#Идэль Гумеров#Курултай
Подпишитесь
Чиновников в Башкирии вновь предлагают освободить от ответственности за коррупцию
Сегодня, 07:44
Жители Уфы в меньше всего склонны считать виновным в транспортном хаосе наследие СССР
Сегодня, 05:56
Немного времени. Ратмир Мавлиев рассказал о снегоуборке
Сегодня, 06:16
Уфимцы «отдали» мошенникам 1,4 млрд рублей
Вчера, 14:51
«Золотому гаишнику» Башкирии продлили арест в СИЗО до весны
Вчера, 17:02
Священника хотят лишить сана из-за критики церкви в Башкирии
Вчера, 16:09