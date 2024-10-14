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Автодороги

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Октябрь
Погода успокоится в Башкирии
14 октября, 15:31
Синоптики огорошили Уфу и Башкирию прогнозом погоды
13 октября, 15:23
Обалденную погоду обещают в Уфе
8 октября, 12:31
Август
Погода в Башкирии в выходные не даст спокойно отдохнуть
16 августа, 13:09
Потоп в Уфе — закрыты дороги
5 августа, 05:00
Потоп в Башкирии — последние новости
3 августа, 05:44
Погода завтра в Башкирии не порадует
2 августа, 16:50
Потоп в Башкирии — последние новости
2 августа, 16:23
Июль
Жителей Башкирии предупредили об опасностях на дорогах
23 июля, 13:14
Какие дороги отремонтируют в Башкирии в 2024 году
15 июля, 12:29
Вечер пятницы уфимцы проведут в восьмибалльных пробках
12 июля, 12:44
Дороги Башкирии залатают за месяц
2 июля, 14:57
Маленькое чудо случилось на ферме в Башкирии
1 июля, 16:35

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