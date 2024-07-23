Жителей Башкирии предупредили об опасностях на дорогах

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 19:02
Updated Сегодня, 19:02
Экстренные службы предупреждают жителей республики о неблагоприятных погодных явлениях. В частности, речь идет о безопасности на дорогах. В ближайшие сутки в утренние и ночные часы видимость на проезжей части может понизиться до 500 метров из-за тумана.
Гражданам в связи с этим настоятельно рекомендуется сохранять бдительность и быть осторожными на автодорогах.
По данным Башгидромета, в среду, 24 июля, в Башкирии наряду с туманом также местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит в среднем от +9 до +14°, днем потеплеет +17, +22°. Также ожидается умеренный ветер северного и северо-восточного направлений.