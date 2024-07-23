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Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 19:02

Updated Сегодня, 19:02

Жителей Башкирии предупредили об опасностях на дорогах

Жителей Башкирии предупредили об опасностях на дорогах

23 июля 2024, 13:14
Фото: Изображение Midjourney
О том, к каким капризам природы нужно быть готовым в ближайшие сутки, рассказали в пресс-службе МЧС по РБ.

Экстренные службы предупреждают жителей республики о неблагоприятных погодных явлениях. В частности, речь идет о безопасности на дорогах. В ближайшие сутки в утренние и ночные часы видимость на проезжей части может понизиться до 500 метров из-за тумана.

Гражданам в связи с этим настоятельно рекомендуется сохранять бдительность и быть осторожными на автодорогах.

По данным Башгидромета, в среду, 24 июля, в Башкирии наряду с туманом также местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит в среднем от +9 до +14°, днем потеплеет +17, +22°. Также ожидается умеренный ветер северного и северо-восточного направлений.

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