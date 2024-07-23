Жителей Башкирии предупредили об опасностях на дорогах

По данным Башгидромета, в среду, 24 июля, в Башкирии наряду с туманом также местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит в среднем от +9 до +14°, днем потеплеет +17, +22°. Также ожидается умеренный ветер северного и северо-восточного направлений.