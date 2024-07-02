Дороги Башкирии залатают за месяц

Вместе с этим власти намерены продолжить работы по нанесению дорожной разметки краской и термопластиком. По прогнозам властей, они продлятся в течение еще полутора месяцев и завершатся в срок до 15 августа текущего года. Отмечается, что на данный момент разметку нанесли на автодорогах в 17 районах республики.