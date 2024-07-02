Дороги Башкирии залатают за месяц

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Ремонт дорожного полотна в Башкирии продлятся еще в течение месяца. Ямочный ремонт, по информации регионального Минтранса, планируется завершить в срок до 30 июня текущего года. Всего на дорогах республики инспекторам удалось выявить порядка 38 тысяч дефектов, на данный же момент были ликвидированы 24,3 ям.
Вместе с этим власти намерены продолжить работы по нанесению дорожной разметки краской и термопластиком. По прогнозам властей, они продлятся в течение еще полутора месяцев и завершатся в срок до 15 августа текущего года. Отмечается, что на данный момент разметку нанесли на автодорогах в 17 районах республики.
Нанесение разметки в этом году запланировано на 15,7 тыс. км дорог регионального и межмуниципального значения. На сегодняшний день её нанесли на 5,3 тысяч км дорог.