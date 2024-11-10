Трассу М-5 закрыли из-за снегопадов в Башкирии

Posted 10 ноября, 07:13
Published 10 ноября, 07:13
Modified 10 ноября, 07:18
Updated 10 ноября, 07:18
Из-за мощных порывов ветра и сильной метели, ограничивающей видимость на дорогах, власти Республики закрыли участок трассы М-5. Речь идёт об участке проезжей части от села Авдон под Уфой до Иглинского района (1452 км — 1548 км).
Запрет касается автобусов, такси и большегрузов. Легковые автомобили могут продолжать беспрепятственно пользоваться дорогой.
Сняты все ограничения, как сообщили в МЧС, должны быть в 14:00 по местному времени, если погода не преподнесёт новых сюрпризов.
Ранее Mkset рассказывал о том, стоит ли в Башкирии ждать потепление до конца осени — по мнению некоторых синоптиков, образовавшийся в регионе снежный покров может в скором времени растаять.