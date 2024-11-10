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Posted 10 ноября, 07:13

Published 10 ноября, 07:13

Modified 10 ноября, 07:18

Updated 10 ноября, 07:18

Трассу М-5 закрыли из-за снегопадов в Башкирии

Трассу М-5 закрыли из-за снегопадов в Башкирии

10 ноября 2024, 07:13
Фото: 1MI.
Непогода заставила ввести транспортные ограничения в Башкортостане — сообщает в воскресенье, 10 ноября, региональное управление МЧС.

Из-за мощных порывов ветра и сильной метели, ограничивающей видимость на дорогах, власти Республики закрыли участок трассы М-5. Речь идёт об участке проезжей части от села Авдон под Уфой до Иглинского района (1452 км — 1548 км).

Запрет касается автобусов, такси и большегрузов. Легковые автомобили могут продолжать беспрепятственно пользоваться дорогой.

Сняты все ограничения, как сообщили в МЧС, должны быть в 14:00 по местному времени, если погода не преподнесёт новых сюрпризов.

В Башкирии растает снег
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Ранее Mkset рассказывал о том, стоит ли в Башкирии ждать потепление до конца осени — по мнению некоторых синоптиков, образовавшийся в регионе снежный покров может в скором времени растаять.

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