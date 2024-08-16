Погода в Башкирии в выходные не даст спокойно отдохнуть

Температура воздуха в регионе ночью колеблется от +7 до +12 градусов Цельсия, а днем она поднимется до +19 градусов. Так что тем, кто собирается выехать на природу или прогуляться по городским паркам, стоит одеваться тепло и быть готовыми к капризам погоды.