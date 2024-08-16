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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Погода в Башкирии в выходные не даст спокойно отдохнуть

Погода в Башкирии в выходные не даст спокойно отдохнуть

16 августа 2024, 13:09
Фото: mkset.ru
В преддверии выходных, Башгидромет сообщает, что погода в Башкирии будет переменчивой и дождливой.

С приближением выходных многие жители Башкирии начинают размышлять о том, как провести время на свежем воздухе. Однако, согласно прогнозу погоды от Башгидромета, «летней» погоды не ожидается.

Прогноз погоды в Башкирии на субботу, 17 августа, «порадует» облачной погодой с периодическими прояснениями. На протяжении дня местами по Республике пройдут кратковременные дожди, а в отдельных районах возможны даже грозы.

Температура воздуха в регионе ночью колеблется от +7 до +12 градусов Цельсия, а днем она поднимется до +19 градусов. Так что тем, кто собирается выехать на природу или прогуляться по городским паркам, стоит одеваться тепло и быть готовыми к капризам погоды.

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Ветер в этот день будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 7-12 м/с.

Кроме того, следует помнить о безопасности на автодорогах: в условиях дождя видимость может ухудшаться до 1-2 км, а ночью и утром туман снизит видимость до 500 метров и менее.

Что каксается погоды в Башкирии в воскресенья, 18 августа, то здесь ситуация не сильно изменится. Прогнозируется пасмурная погода с возможными осадками. Температура днем достигнет отметки около +17 градусов Цельсия, а ночью опустится до +14. Ветер будет более спокойным — юго-западный и западный с порывами до 8 м/с.

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