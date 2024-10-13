Синоптики огорошили Уфу и Башкирию прогнозом погоды

Posted 13 октября, 15:23
Published 13 октября, 15:23
Modified 13 октября, 15:25
Updated 13 октября, 15:25
Согласно информации от Башгидромета, в Республике Башкортостан на понедельник, 14 октября, прогнозируется смена облачности. Осадки не ожидаются.
— Ветер будет дуть с севера и северо-востока со скоростью от 0 до 5 м/с. Ночью температура воздуха составит от -6°С до -11°С, а днем будет в пределах +7°С до +12°С, — уточняют синоптики. — В ночное время и ранним утром в некоторых местах автодорог Башкирии возможно образование тумана с видимостью 500-1000 метров. Автомобилистам стоит быть предельно внимательными на рулем.
В Уфе в понедельник, 14 октября, также ожидается переменная облачность без дождей. Северный и северо-восточный ветер с направлением 0-5 м/с. Ночные температуры будут колебаться от -6°С до -8°С, а дневные — от +7°С до +9°С.
Интересно, что к середине рабочей недели в Башкирии и Уфе значительно похолодает. Так, ночные температуры будут опускаться к отметке -8°С, а к концу недели значения выйдут в уверенный «плюс»: ночью не ниже +3°С, а днём — выше +10°С.