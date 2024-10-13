mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 октября, 15:23

Published 13 октября, 15:23

Modified 13 октября, 15:25

Updated 13 октября, 15:25

В Башкирии будет неустойчивая погода

Синоптики огорошили Уфу и Башкирию прогнозом погоды

13 октября 2024, 15:23
Фото: mkset.ru

В Башкирии будет неустойчивая погода

Температурные качели достигнут 15 градусов Цельсия, а за зимними днями придет почти летнее потепление.

Согласно информации от Башгидромета, в Республике Башкортостан на понедельник, 14 октября, прогнозируется смена облачности. Осадки не ожидаются.

— Ветер будет дуть с севера и северо-востока со скоростью от 0 до 5 м/с. Ночью температура воздуха составит от -6°С до -11°С, а днем будет в пределах +7°С до +12°С, — уточняют синоптики. — В ночное время и ранним утром в некоторых местах автодорог Башкирии возможно образование тумана с видимостью 500-1000 метров. Автомобилистам стоит быть предельно внимательными на рулем.

В Уфе в понедельник, 14 октября, также ожидается переменная облачность без дождей. Северный и северо-восточный ветер с направлением 0-5 м/с. Ночные температуры будут колебаться от -6°С до -8°С, а дневные — от +7°С до +9°С.

Интересно, что к середине рабочей недели в Башкирии и Уфе значительно похолодает. Так, ночные температуры будут опускаться к отметке -8°С, а к концу недели значения выйдут в уверенный «плюс»: ночью не ниже +3°С, а днём — выше +10°С.

Горячую погоду ждут в Башкирии
Узнать подробнее
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Ветер#Прогноз погоды#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Температура#Белебей#Мелеуз#Туман#Облачность#Башгидромет#Автодороги#Температурные колебания
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика