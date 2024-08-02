Потоп в Башкирии — последние новости

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
По состоянию на 20:00 часов 2 августа 2024 года в трех муниципальных образованиях зафиксировано четыре ситуации, связанных с подтоплением участков автодорог. Это происходит в Стерлитамакском районе, а также в городах Стерлитамак и Уфа. Несмотря на это подтопленных домов и придомовых территорий нет.
Тем не менее, уровень воды в реках продолжает колебаться. На реке Белая в селе Ломовка Белорецкого района за сутки уровень поднялся на 37 см и составляет 186 см, что близко к критической отметке. В Бирске ситуация схожа: здесь уровень воды увеличился на 35 см и достиг 308 см. В Уфе, возле Монумента Дружбы, уровень поднялся на 26 см до отметки 304 см.
Есть и положительные новости: на реке Ай в селе Месягутово уровень воды снизился на 56 см. Также наблюдается снижение уровней на реках Белая в Ишимбае и Салавате — на 45 и 48 см соответственно. Объем притока и сброса воды на Павловском водохранилище также уменьшился, что говорит о стабилизации ситуации.