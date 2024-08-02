Потоп в Башкирии — последние новости

Тем не менее, уровень воды в реках продолжает колебаться. На реке Белая в селе Ломовка Белорецкого района за сутки уровень поднялся на 37 см и составляет 186 см, что близко к критической отметке. В Бирске ситуация схожа: здесь уровень воды увеличился на 35 см и достиг 308 см. В Уфе, возле Монумента Дружбы, уровень поднялся на 26 см до отметки 304 см.