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Posted Сегодня, 16:23

Published Сегодня, 16:23

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

Потоп в Башкирии — последние новости

Потоп в Башкирии — последние новости

2 августа 2024, 16:23
Фото: 1MI
На данный момент в Республике наблюдаются подтопления автодорог, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

По состоянию на 20:00 часов 2 августа 2024 года в трех муниципальных образованиях зафиксировано четыре ситуации, связанных с подтоплением участков автодорог. Это происходит в Стерлитамакском районе, а также в городах Стерлитамак и Уфа. Несмотря на это подтопленных домов и придомовых территорий нет.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Тем не менее, уровень воды в реках продолжает колебаться. На реке Белая в селе Ломовка Белорецкого района за сутки уровень поднялся на 37 см и составляет 186 см, что близко к критической отметке. В Бирске ситуация схожа: здесь уровень воды увеличился на 35 см и достиг 308 см. В Уфе, возле Монумента Дружбы, уровень поднялся на 26 см до отметки 304 см.

Есть и положительные новости: на реке Ай в селе Месягутово уровень воды снизился на 56 см. Также наблюдается снижение уровней на реках Белая в Ишимбае и Салавате — на 45 и 48 см соответственно. Объем притока и сброса воды на Павловском водохранилище также уменьшился, что говорит о стабилизации ситуации.

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