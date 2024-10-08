Обалденную погоду обещают в Уфе

Posted 8 октября, 12:31
Published 8 октября, 12:31
Modified 8 октября, 12:50
Updated 8 октября, 12:50
В Башкирии 9 октября ожидается облачная погода с редкими прояснениями. Ночью температура будет колебаться от +5 до +10°C, а в некоторых местах при прояснениях даже опустится до 0°C.
Днём же температура поднимется до практически летних норм — +15…+20°C. На севере региона стоит ожидать более прохладную погоду — +10°C. Ветер юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с, а в отдельных районах возможны порывы до 15 м/с.
В Уфе 9 октября ожидается также облачная погода в течении дня, но с осадками вечером в виде дождя. Ночью температура будет колебаться между +7 и +9°C, а днём — от +16 до +18°C. Несмотря на капризы осени, видимость на автодорогах останется хорошей.