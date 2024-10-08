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Posted 8 октября, 12:31

Published 8 октября, 12:31

Modified 8 октября, 12:50

Updated 8 октября, 12:50

Обалденную погоду обещают в Уфе

Обалденную погоду обещают в Уфе

8 октября 2024, 12:31
Фото: 1MI
Синоптики предвещают жителям региона одновременно теплую и холодную погоду, сообщает во вторник, 8 октября, Башгидромет.

В Башкирии 9 октября ожидается облачная погода с редкими прояснениями. Ночью температура будет колебаться от +5 до +10°C, а в некоторых местах при прояснениях даже опустится до 0°C.

Днём же температура поднимется до практически летних норм — +15…+20°C. На севере региона стоит ожидать более прохладную погоду — +10°C. Ветер юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с, а в отдельных районах возможны порывы до 15 м/с.

В Уфе 9 октября ожидается также облачная погода в течении дня, но с осадками вечером в виде дождя. Ночью температура будет колебаться между +7 и +9°C, а днём — от +16 до +18°C. Несмотря на капризы осени, видимость на автодорогах останется хорошей.

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