Обалденную погоду обещают в Уфе

В Уфе 9 октября ожидается также облачная погода в течении дня, но с осадками вечером в виде дождя. Ночью температура будет колебаться между +7 и +9°C, а днём — от +16 до +18°C. Несмотря на капризы осени, видимость на автодорогах останется хорошей.