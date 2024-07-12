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Posted Сегодня, 12:44

Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Вечер пятницы уфимцы проведут в восьмибалльных пробках

Вечер пятницы уфимцы проведут в восьмибалльных пробках

12 июля 2024, 12:44
Фото: 1MI
Дорога до дома на этот раз займет куда больше времени, чем обычно, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

Вечер пятницы, 12 июля, запомнится уфимцам не только громкой историей с истязаниями группы несовершеннолетних в уфимском медресе, но и патовой ситуацией на дорогах. По оценкам сервиса «Яндекс. Карты» загруженность проезжих частей в Уфе составляет восемь баллов из десяти возможных.

Пробки образовались на большинстве автодорог города. Наиболее сложная обстановка в эти минуты складывается на проспекте Салават Юлаева, проспекте Октября, где по данным сервиса также случилось два ДТП. Пользователи соцсетей также сообщают о ДТП на трассе Уфа — Аэропорт. Там столкнулись два грузовых автомобиля.

Фото: «БашДТП | Уфа и Башкортостан"/VK.com

Не менее сложно будет проехать по улицам Менделеева, Заки Валиди, Чернышевского, Трамвайной, Города Галле, 50 лет СССР, Уфимском шоссе и др.

Фото: «Яндекс Карты»

Напомним, ранее в результате ДТП в Башкортостане скончался малыш в возрасте двух лет. Он выбежал на проезжую часть, где на него наехал автомобиль, водитель которого превысил допустимую скорость.

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