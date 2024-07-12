Вечер пятницы уфимцы проведут в восьмибалльных пробках

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Вечер пятницы, 12 июля, запомнится уфимцам не только громкой историей с истязаниями группы несовершеннолетних в уфимском медресе, но и патовой ситуацией на дорогах. По оценкам сервиса «Яндекс. Карты» загруженность проезжих частей в Уфе составляет восемь баллов из десяти возможных.
Пробки образовались на большинстве автодорог города. Наиболее сложная обстановка в эти минуты складывается на проспекте Салават Юлаева, проспекте Октября, где по данным сервиса также случилось два ДТП. Пользователи соцсетей также сообщают о ДТП на трассе Уфа — Аэропорт. Там столкнулись два грузовых автомобиля.
Не менее сложно будет проехать по улицам Менделеева, Заки Валиди, Чернышевского, Трамвайной, Города Галле, 50 лет СССР, Уфимском шоссе и др.
Напомним, ранее в результате ДТП в Башкортостане скончался малыш в возрасте двух лет. Он выбежал на проезжую часть, где на него наехал автомобиль, водитель которого превысил допустимую скорость.