Вечер пятницы уфимцы проведут в восьмибалльных пробках

Пробки образовались на большинстве автодорог города. Наиболее сложная обстановка в эти минуты складывается на проспекте Салават Юлаева, проспекте Октября, где по данным сервиса также случилось два ДТП. Пользователи соцсетей также сообщают о ДТП на трассе Уфа — Аэропорт. Там столкнулись два грузовых автомобиля.