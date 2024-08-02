Погода завтра в Башкирии не порадует

Прогноз погоды в Башкирии на ближайшие сутки не радует: синоптики предсказывают кратковременные дожди и грозы, которые могут обрушиться на регион в любое время. Днем местами ожидаются сильные ливни, а ветер будет дуть с юго-запада и запада со скоростью 5-10 м/с, при грозе порывистый.