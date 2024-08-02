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Published Сегодня, 16:50

Modified Сегодня, 16:52

Updated Сегодня, 16:52

Погода завтра в Башкирии не порадует

Погода завтра в Башкирии не порадует

2 августа 2024, 16:50
Фото: 1MI
В Башкирии, 3 августа, ожидаются грозы, местами ливни и туман, который может значительно ухудшить видимость на дорогах, сообщает МЧС России.

Прогноз погоды в Башкирии на ближайшие сутки не радует: синоптики предсказывают кратковременные дожди и грозы, которые могут обрушиться на регион в любое время. Днем местами ожидаются сильные ливни, а ветер будет дуть с юго-запада и запада со скоростью 5-10 м/с, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью колеблется между +10 и +15 градусами, а днем поднимется до +18-23 градусов. Однако теплая погода может быть омрачена непогодой.

На автодорогах ночью и утром также прогнозируется туман, который значительно снизит видимость до 500 метров и менее. В таких условиях водителям следует быть особенно осторожными, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий.

— Не прячьтесь под деревьями во время грозы, избегайте нахождения вблизи электропроводных антенн, закройте окна и не используйте электроприборы, — напоминают в ведомстве.
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