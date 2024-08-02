Погода завтра в Башкирии не порадует

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
Прогноз погоды в Башкирии на ближайшие сутки не радует: синоптики предсказывают кратковременные дожди и грозы, которые могут обрушиться на регион в любое время. Днем местами ожидаются сильные ливни, а ветер будет дуть с юго-запада и запада со скоростью 5-10 м/с, при грозе порывистый.
Температура воздуха ночью колеблется между +10 и +15 градусами, а днем поднимется до +18-23 градусов. Однако теплая погода может быть омрачена непогодой.
На автодорогах ночью и утром также прогнозируется туман, который значительно снизит видимость до 500 метров и менее. В таких условиях водителям следует быть особенно осторожными, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий.
— Не прячьтесь под деревьями во время грозы, избегайте нахождения вблизи электропроводных антенн, закройте окна и не используйте электроприборы, — напоминают в ведомстве.