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Posted Сегодня, 16:35

Published Сегодня, 16:35

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

Маленькое чудо случилось на ферме в Башкирии

Маленькое чудо случилось на ферме в Башкирии

1 июля 2024, 16:35
Фото: 1MI
Рождение сразу двух новых подопечных стало поводом для радости для сотрудников фермы «Великолепный страус» в Гафурийском районе республики.

На ферме «Великолепный страус» в Гафурийском районе Башкирии родился пятнистый оленёнок. Отмечается, что олени в условиях неволи крайне редко обзаводятся потомством. Это объясняется сложностью в уходе за животными и их естественной пугливостью.

Фото: КФХ Великолепный страус & КАФЕ/VK.com

Сообщается, что ранее пополнение также случилось в семье верблюдов, обитающих на территории фермы.

— Непередаваемые эмоции для нас, — говорят работники фермы.

Ранее Mkset сообщал, что на страусиной ферме в селе Инзелга поселилась косуля. Она обрело там новый дом после того, как её с травмами ног нашли на трассе. По мнению медиков, урон её был причёнен умышленно.

Отметим, что в минувшие месяцы диких животных часто замечали на оживленных автодорогах и вблизи населенных пунктов в разных уголках республики. К слову, лето прошлого года могло запомниться многим жителям республики «лосиным нашествием». Тогда молодые особи в поисках новых территорий часто покидали привычные им лесные массивы и выходили к людям.

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