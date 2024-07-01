Маленькое чудо случилось на ферме в Башкирии

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
На ферме «Великолепный страус» в Гафурийском районе Башкирии родился пятнистый оленёнок. Отмечается, что олени в условиях неволи крайне редко обзаводятся потомством. Это объясняется сложностью в уходе за животными и их естественной пугливостью.
Сообщается, что ранее пополнение также случилось в семье верблюдов, обитающих на территории фермы.
— Непередаваемые эмоции для нас, — говорят работники фермы.
Ранее Mkset сообщал, что на страусиной ферме в селе Инзелга поселилась косуля. Она обрело там новый дом после того, как её с травмами ног нашли на трассе. По мнению медиков, урон её был причёнен умышленно.
Отметим, что в минувшие месяцы диких животных часто замечали на оживленных автодорогах и вблизи населенных пунктов в разных уголках республики. К слову, лето прошлого года могло запомниться многим жителям республики «лосиным нашествием». Тогда молодые особи в поисках новых территорий часто покидали привычные им лесные массивы и выходили к людям.