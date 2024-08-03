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Published Сегодня, 05:44

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Updated Сегодня, 05:46

Потоп в Башкирии — последние новости

Потоп в Башкирии — последние новости

3 августа 2024, 05:44
Фото: 1MI
В Башкирии из-за сильных дождей оказались подтоплены две автодороги в Стерлитамакском районе и в Уфе, сообщает МЧС России.

В Республике продолжается мониторинг ситуации с подтоплениями, и на данный момент под контролем Главного управления МЧС России находятся два случая, которые требуют внимания. В Стерлитамакском районе и городе Уфа наблюдаются проблемы с автодорогами, однако подтопленных домов и придомовых территорий не зафиксировано.

В Стерлитамакском районе произошло подтопление дороги, ведущей к детскому лагерю «Чайка». Несмотря на это, угроза затопления отсутствует, и эвакуация детей не требуется. На месте работают спасатели МЧС России.

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В Уфе сотрудники Управления гражданской защиты по Демскому району мониторят обстановку на дороге к садовым участкам «Казарез» и «Альбатрос». Здесь перелив составляет до 200 метров, а глубина воды достигает 90 сантиметров.

По прогнозу Башгидромедцентра, 3 августа и последующие три дня ожидаются дожди различной интенсивности, включая местами ливни. По версии специалистов это может привести к дополнительным проблемам с подтоплениями, поэтому важно оставаться внимательными.

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