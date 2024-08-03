Потоп в Башкирии — последние новости

В Республике продолжается мониторинг ситуации с подтоплениями, и на данный момент под контролем Главного управления МЧС России находятся два случая, которые требуют внимания. В Стерлитамакском районе и городе Уфа наблюдаются проблемы с автодорогами, однако подтопленных домов и придомовых территорий не зафиксировано.