Потоп в Башкирии — последние новости

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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В Республике продолжается мониторинг ситуации с подтоплениями, и на данный момент под контролем Главного управления МЧС России находятся два случая, которые требуют внимания. В Стерлитамакском районе и городе Уфа наблюдаются проблемы с автодорогами, однако подтопленных домов и придомовых территорий не зафиксировано.
В Стерлитамакском районе произошло подтопление дороги, ведущей к детскому лагерю «Чайка». Несмотря на это, угроза затопления отсутствует, и эвакуация детей не требуется. На месте работают спасатели МЧС России.
В Уфе сотрудники Управления гражданской защиты по Демскому району мониторят обстановку на дороге к садовым участкам «Казарез» и «Альбатрос». Здесь перелив составляет до 200 метров, а глубина воды достигает 90 сантиметров.
По прогнозу Башгидромедцентра, 3 августа и последующие три дня ожидаются дожди различной интенсивности, включая местами ливни. По версии специалистов это может привести к дополнительным проблемам с подтоплениями, поэтому важно оставаться внимательными.