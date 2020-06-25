«20 лет я бомж»: сирота из Уфы, живущая в бане с детьми, вышла на пикет к мэрии

Сегодня, 25 июня, у здания администрации Уфы состоялась очередная протестная акция. На этот раз — 37-летней уфимки Натальей Зыряновой, об истории которой мы ранее подробно рассказывали в своих материалах.

Напомним, что женщина является воспитанницей детского дома, после развода с мужем она живет в бане у знакомых в садовом товариществе в Демском районе Уфы.

Фото: Альберт Рахматуллин, vk.com

Фото: Карина Мамаева, Mkset.ru

После того, как в марте Наталью показали по Первому каналу, ей твердо обещали выделить квартиру в августе или сентябре текущего года. Однако, по словам Натальи, «никаких подвижек» в этом деле она не наблюдает и боится, что чиновники «вновь забыли о ней и о своих обещаний».

«Я устала так жить. 20 лет я бомж без жилья!» — сетует Наталья.

Фото: Карина Мамаева, Mkset.ru

Ранее в следственном комитете Башкирии возбудили уголовное дело после публикаций о сироте, живущей в бане с ребенком. Еще в марте этого года чиновников мэрии Уфы начали допрашивать, подозревая их в халатности и безответственности.

Наталья Зырянова не в первый раз выходит на одиночный пикет. Ранее она привлекла всеобщее внимание СМИ и общественности к себе и своей проблеме после того, как встала на колени прямо перед Домом республики. Женщина вынуждена жить в бане с детьми. Баню, напомним, Наталье предоставили ее знакомые, там она живет вместе со старшим сыном-школьником, младший сын, по ее словам, живет с бабушкой. При этом у Натальи имеется решение суда от 2017 года о выделении ей жилища. История Натальи Зыряновой прозвучала в эфире передачи «Время покажет» Первого канала, где сотрудники Белого дома Башкирии пообещали ей дать квартиру.

Видео Видео: Карина Мамаева, Mkset.ru

Вместе с Натальей Зыряновой на пикет также вышел 42-летний Вадим Ахмеров. По его словам, в его квартире сейчас живет сотрудник администрации Стерлитамака.

«Родителей лишили прав и отправили меня в интернат. Квартиру переоформили на меня родительскую. После интерната я в тюрьму попал на 12 лет. А когда вышел, оказалось квартира уже мне не принадлежит. Живу в церкви в Нижегородке — священник приютил», — рассказал Вадим Ахмеров.

Напомним, что к 2021 году власти Башкирии обещают увеличить расходы на жилье для сирот. Глава республики Радий Хабиров заявил об этом на встрече с главными редакторами СМИ республики в марте этого года.

Добавим, что за последние две недели в Башкирии состоялись сразу несколько заметных протестных акций. К примеру, дольщики «Миловского парка» в знак протеста уже неделю живут в палатках под Уфой. Свой лагерь несостоявшиеся жители жилого комплекса разбили прямо у недостроенных домов. По словам участников акции, ежедневно в лагере находятся 10-30 человек в 25 палатках и в двух шатрах. Лозунги и плакаты дольщикам ставить не позволяют. Представители правоохранительных органов заставили убрать шуточный плакат «Добро пожаловать в «Миловские палатки», в противном случае грозили разогнать за несанкционированную акцию.

22 июня, в День памяти и скорби, жильцы домов, выступающие против строительства 34-этажного здания в Уфе, провели очередную общественную акцию. Предыдущие акции, видеообращения к властям не дали ожидаемого результата и на этот раз шесть человек встали на колени перед администрацией города. У всех участников акции на груди были прикреплены плакаты со словами «Носков — уходи, Путин — помоги». Речь идет о депутате уфимского Горсовета Андрее Носкове, руководителе компании-застройщика «ПСК-6».

В этот же день началась голодовка, которую организовали несколько дольщиков недостроенных домов ООО «Стройиндустрия» по ул. Строительная, 1 в селе Иглино Иглинского района. Напомним, что около 250 дольщиков с 2014 года так и не могут въехать в свои квартиры. Организатор головки был задержан, судом ему назначили 20 часов исправительных работ, голодовка в связи с этим, по словам активистов, продлилась всего день.