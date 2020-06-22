Дольщики «Миловского парка» в знак протеста уже неделю живут в палатках под Уфой

Обманутые дольщики «Миловского парка» устроили очередную акцию протеста. На этот раз они разбили палаточный лагерь у недостроенных домов и живут в нем уже неделю. По словам участников акции, ежедневно в лагере находятся 10-30 человек в 25 палатках и в двух шатрах.

— Мы не теряем надежду, что власти наконец-то обратят внимание на нас и процесс строительства возобновится, — рассказывает Любовь Пославская.

По ее словам, пока никого из представителей властей в лагере у дольщиков не побывало. Первый день наведался глава местного сельского поселения, увидел, что все в порядке — ушел.

А вот лозунги и плакаты дольщикам ставить не позволяют. Представители правоохранительных органов заставили убрать шуточный плакат «Добро пожаловать в «Миловские палатки». Пришлось подчиниться, иначе грозили разогнать за несанкционированную акцию.

— Пока живем тут, развлекаемся, как можем. Днем приезжают семьи с детьми, вот в субботу для них устраивали сабантуй. Вечерами у костра поем песни под гитару, даже создали свой гимн, — рассказывает Пославская.

Напомним, компания «Килстройинвест» — застройщик жилого комплекса «Миловский парк» объявлен банкротом зимой этого года. В прошлом году было предъявлено обвинение руководителям компании по делу о хищении средств дольщиков. Расследование по уголовному делу завершено, Дмитрия Комлева до суда оставили под домашним арестом, его партнер Павел Рыльцев получил ограничение свободы.