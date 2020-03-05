Сироте из Уфы, живущей в бане, пообещали дать квартиру в эфире Первого канала

Накануне, 4 марта, в эфире Первого канала состоялся эфир программы «Время покажет», в рамках которой прошло горячее обсуждение истории сироты из Уфы Натальи Зыряновой, которая вынуждена жить в бане из-за отсутствия жилья. Баню Наталье предоставили ее знакомые, там она живет вместе со старшим сыном-школьником, младший сын, по ее словам, живет с бабушкой.

Напомним, в минувший понедельник в соцсетях появилась видеозапись, на которой Наталья встала на колени перед Домом правительства и попросила помочь решить её жилищную проблему, которая длится уже 20 лет, с того момента, как она выпустилась из детского дома.

Позднее мы получили комментарий от администрации города о том, что Наталье предлагали переехать несколько вариантом решения ее квартирного вопроса, однако она от них отказывалась.

Ведущих и участников программы «Время покажет» заинтересовал вопрос, почему органы опеки и судебные приставы за столько лет так и не довели до конца решение проблемы Натальи Зыряновой, которой в итоге пришлось от отчаяния встать на колени перед Домом правительства. Уточним, что ранее женщина уже несколько раз выходила с пикетами к Дому республики и к администрации Уфы, однако привлечь к себе пристальное внимание СМИ и властей ей удалось только теперь.

Давать разъяснения по данной теме со стороны властей пришлось начальнику управления по социальным коммуникациям администрации главы Башкирии Елене Прочаковской, которая пообещала, что будет проведена проверка данной ситуации, чтобы выяснить, почему так произошло - должен быть разбор полетов и с органами опеки, и с судебными приставами. При этом, вооружившись документами, Елена Прочаковская сообщила, что Наталья на самом деле сгущает краски, поскольку ей давно были даны разъяснения по поводу сроков предоставления жилья.

По виду Натальи, которая в ответ почти на каждую реплику отчаянно качала головой, было понятно, что многие разъяснения она слышит впервые.

В эфире несколько раз были предприняты попытки обвинить Наталью в обмане. Некий энергичный мужчина сообщил, что она была ранее лишена родительских прав. Отметим, что Наталья этого не скрывала, рассказывая, что после расставания с мужем он забрал у нее детей, но она приложила немало усилий, чтобы восстановить свои родительские права.

Один из участников, наоборот, предъявил претензии Елене Прочаковской, заявив, что власти Башкирии при желании могли бы давно решить проблему Натальи сделав один звонок в фонд «Урал», нефтяникам или другим богатым предпринимателям. Однако такой подход к решению вопросов отвергли другие присутствующие, заявив, что подобные вопросы следует решать в правовом поле. Тем более, что, помимо Натальи, есть и другие сироты, нуждающиеся в жилье, Зырянова стоит в очереди под номером 64.

В итоге обсуждение свелось к тому, что история, происшедшая с Натальей, является тяжелым наследием прошлых лет, когда в республике недостаточно заботились о людях. Но в условиях новейшей истории Башкирии с новой управленческой командой теперь всё изменилось.

Напомним, что накануне примерно о том же говорил и глава Башкирии Радий Хабиров, выступая на сессии горсовета в Уфе и подвергнув критике деятельность предыдущего руководства башкирской столицы.

Обсуждение истории Натальи Зыряновой в телеэфире завершилось тем, что Елена Прочаковская публично гарантировала, что женщина вместе с детьми получит квартиру на пятом этаже нового дома, который будет сдан нынешним летом.