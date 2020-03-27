К 2021 году власти Башкирии обещают увеличить расходы на жилье для сирот

На вопрос о том, почему в республике в настоящее время нет нормативного акта, четко регулирующего критерии благоустроенности жилья для сирот, Радий Хабиров ответил, что он «уже разрабатывается специалистами Госкомстроя».

При этом Хабиров подчеркнул, что на сегодняшний день финансирования строительства жилья для сирот недостаточно.

«В ближайшие три года мы планируем увеличить финансирование расходов на строительство жилья для сирот из республиканского бюджета. Действительно, денег не хватает», - признался Радий Хабиров.