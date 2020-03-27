К 2021 году власти Башкирии обещают увеличить расходы на жилье для сирот
Глава республики Радий Хабиров заявил об этом на встрече с главными редакторами СМИ республики.
На вопрос о том, почему в республике в настоящее время нет нормативного акта, четко регулирующего критерии благоустроенности жилья для сирот, Радий Хабиров ответил, что он «уже разрабатывается специалистами Госкомстроя».
При этом Хабиров подчеркнул, что на сегодняшний день финансирования строительства жилья для сирот недостаточно.
«В ближайшие три года мы планируем увеличить финансирование расходов на строительство жилья для сирот из республиканского бюджета. Действительно, денег не хватает», - признался Радий Хабиров.
Напомним, ранее Медиакорсеть подробно писала о том, почему в Башкирии сирот селят в квартиры, непригодные для жилья. Тогда мы выяснили, что в республике до сих пор нет соответствующего нормативного акта, на уровне республики или органа местного самоуправления, четко регулирующего все критерии будущего жилья для сирот. Подробнее об этом читайте в нашем материале.