В Уфе сирота, живущая в бане с детьми, продала красивую косу, чтобы уплатить кредит

Уфимка Наталья Зырянова, которая стала широко известна в марте после того, как встала на колени перед Домом правительства и попросила дать ей жилье, решилась на отчаянный поступок, чтобы прокормить детей.

Наталья отстригла свои прекрасные длинные белокурые волосы, которыми очень гордилась, и продала их, чтобы прокормить детей.

Дело в том, что она работала швеей на рынке, который закрылся после наступления пандемии. Теперь женщина осталась без работы и средств к существованию.

- Позвонила по объявлению, приехала женщина, отстригла волосы мне, дала шесть тысяч рублей и уехала. Поплакала, конечно, потом по своей косе любимой. И дети вместе со мной. Но что же делать теперь, если жизнь такая пошла, - рассказала Наталья корреспонденту Медиакорсети.

У нее есть кредит в банке, получить кредитные каникулы по которому не получается.

- Я звонила, спрашивала, можно ли кредитные каникулы получить, но внятного ответа так и не получила,- говорит Наталья. – Вот часть денег заплатила по кредиту, продуктов купили немного. Хорошо, что детям в школе продуктовые наборы дают, они очень выручили нас. Но хлебушек тоже надо покупать, молоко детям. Скоро еще понадобится четыре тысячи платить по кредиту, не знаю, что делать. Буду думать, где деньги брать, - горюет Наталья.

Поступок Натальи взволновал многих, кто ее знает. Коса Наталье очень шла, было видно, что она ею очень гордилась.

Напомним, что женщина является воспитанницей детского дома, после развода с мужем она живет в бане у знакомых в садовом товариществе в Демском районе Уфы.

После того, как в марте Наталью показали по Первому каналу, на нее обратили внимание, появились какие-то сдвиги. Твердо обещали выделить квартиру в августе или сентябре текущего года.

Но коронавирус отвлек внимание общественности от беды сироты. Она пыталась размещать в соцсетях сообщения с просьбой о помощи.

- Вчера одна женщина многодетная прислала 500 рублей. Мне было очень неудобно, ей и самой-то трудно, но вот решила нас поддержать, - смущается Наталья. - Так всегда: первыми помогают те. кто сам знает, как бывает трудно.