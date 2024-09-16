Когда в Башкирии выпадет снег — прогнозы учёных

Синоптики не обещают выпадения снежного покрова в Башкирии в сентябре. Если верить порталу «Яндекс Погода», первый снег в регионе может выпасть во вторую неделю октября. Тем не менее, раннего прихода зимы из-за этого опасаться не стоит. Отметим, что выпадение снега в конце сентября — начале октября аномальным для климата Башкирии не является, хотя и случается подобное нечасто.