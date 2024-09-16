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Posted 16 сентября, 16:22

Published 16 сентября, 16:22

Modified 16 сентября, 17:02

Updated 16 сентября, 17:02

Когда в Башкирии выпадет снег — прогнозы учёных

Когда в Башкирии выпадет снег — прогнозы учёных

16 сентября 2024, 16:22
Фото: 1MI
Стало известно, что будет с погодой в Башкортостане в ближайшие месяцы.

Синоптики не обещают выпадения снежного покрова в Башкирии в сентябре. Если верить порталу «Яндекс Погода», первый снег в регионе может выпасть во вторую неделю октября. Тем не менее, раннего прихода зимы из-за этого опасаться не стоит. Отметим, что выпадение снега в конце сентября — начале октября аномальным для климата Башкирии не является, хотя и случается подобное нечасто.

Отметим, что мнение о погоде в первый месяц осени ранее высказывала старший преподаватель кафедры геологии, гидрометеорологии и геоэкологии УУНиТ Рита Камалова. Со слов специалиста, количество осадков в сентябре будет ниже нормы, в целом месяц должен выдаться засушливым.

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Ранее Mkset рассказывал о том, сколько ещё в Башкирии будет длиться бабье лето — жителям региона, судя по всему, остаётся наслаждаться последними летними деньками.

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