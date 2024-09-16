Когда в Башкирии выпадет снег — прогнозы учёных

Posted 16 сентября, 16:22
Published 16 сентября, 16:22
Modified 16 сентября, 17:02
Updated 16 сентября, 17:02
Синоптики не обещают выпадения снежного покрова в Башкирии в сентябре. Если верить порталу «Яндекс Погода», первый снег в регионе может выпасть во вторую неделю октября. Тем не менее, раннего прихода зимы из-за этого опасаться не стоит. Отметим, что выпадение снега в конце сентября — начале октября аномальным для климата Башкирии не является, хотя и случается подобное нечасто.
Отметим, что мнение о погоде в первый месяц осени ранее высказывала старший преподаватель кафедры геологии, гидрометеорологии и геоэкологии УУНиТ Рита Камалова. Со слов специалиста, количество осадков в сентябре будет ниже нормы, в целом месяц должен выдаться засушливым.
Ранее Mkset рассказывал о том, сколько ещё в Башкирии будет длиться бабье лето — жителям региона, судя по всему, остаётся наслаждаться последними летними деньками.