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Posted 16 сентября, 14:30

Published 16 сентября, 14:30

Modified 16 сентября, 14:32

Updated 16 сентября, 14:32

Студентам доверили беспилотники в Башкирии

Студентам доверили беспилотники в Башкирии

16 сентября 2024, 14:30
Фото: правительство РБ
В Уфе хотят поставить на конвейер модели бесконтактных электродвигателей для беспилотных летательных средств (БПЛА), разработанных в Межвузовском кампусе — такое сообщение опубликовала пресс-служба регионального Кабмина.

Как отметил глава региона Радий Хабиров, речь идёт о комплектующей для дронов мирного применения. Разработка молодых инженеров уже прошла необходимые проверки — в том числе, на восприимчивость к погодным и другим условиям окружающей среды.

Школы дроноводов открыли в Башкирии
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В сообщении правительства указано, что занимались проектом учёные УУНиТ и компании «ЭТК». По данным СПАРК «Интерфакс», основным видом деятельности частной организации являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Предприятие также занимается производством изделий из металла и электроаппаратуры. Зарегистрировано ООО в 2017 году, гендиректор — Азат Хусаинов. Учредителями указаны Вячеслав Вавилов и Флюр Исмагилов.

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии с сентября 2024 начали свою деятельность школьные классы по обучению управлению БПЛА.

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