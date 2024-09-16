Студентам доверили беспилотники в Башкирии

Posted 16 сентября, 14:30
Published 16 сентября, 14:30
Modified 16 сентября, 14:32
Updated 16 сентября, 14:32
Как отметил глава региона Радий Хабиров, речь идёт о комплектующей для дронов мирного применения. Разработка молодых инженеров уже прошла необходимые проверки — в том числе, на восприимчивость к погодным и другим условиям окружающей среды.
В сообщении правительства указано, что занимались проектом учёные УУНиТ и компании «ЭТК». По данным СПАРК «Интерфакс», основным видом деятельности частной организации являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Предприятие также занимается производством изделий из металла и электроаппаратуры. Зарегистрировано ООО в 2017 году, гендиректор — Азат Хусаинов. Учредителями указаны Вячеслав Вавилов и Флюр Исмагилов.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии с сентября 2024 начали свою деятельность школьные классы по обучению управлению БПЛА.