Студентам доверили беспилотники в Башкирии

В сообщении правительства указано, что занимались проектом учёные УУНиТ и компании «ЭТК». По данным СПАРК «Интерфакс», основным видом деятельности частной организации являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Предприятие также занимается производством изделий из металла и электроаппаратуры. Зарегистрировано ООО в 2017 году, гендиректор — Азат Хусаинов. Учредителями указаны Вячеслав Вавилов и Флюр Исмагилов.