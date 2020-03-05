Следком Башкирии возбудили дело после публикаций о сироте, живущей в бане с ребенком
Чиновников мэрии Уфы начали допрашивать, подозревая их в халатности и безответственности.
В следственном комитете Башкирии начали доследственную проверку, по итогам которой возбуждено уголовное дело по факту возможной халатности со стороны должностных лиц, которые ответственны за выделение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Речь идет о нашумевшей на всю страну истории уфимки Натальи Зыряновой, не так давно отчаявшейся настолько, что она встала на колени прямо перед Домом республики. Наталья Зырянова не может дождаться положенного ей жилья 20 лет. В связи с этим она вынуждена жить в бане. Баню Наталье предоставили ее знакомые, там она живет вместе со старшим сыном-школьником, младший сын, по ее словам, живет с бабушкой. При этом у Натальи имеется решение суда от 2017 года о выделении ей жилища.
Следователи намерены установить и доказать возможное бездействие и халатность чиновников.
Тем временем, история Натальи Зыряновой прозвучала в эфире передачи «Время покажет» Первого канала, где сотрудники Белого дома Башкирии пообещали ей дать квартиру.