Следком Башкирии возбудили дело после публикаций о сироте, живущей в бане с ребенком

Речь идет о нашумевшей на всю страну истории уфимки Натальи Зыряновой, не так давно отчаявшейся настолько, что она встала на колени прямо перед Домом республики. Наталья Зырянова не может дождаться положенного ей жилья 20 лет. В связи с этим она вынуждена жить в бане. Баню Наталье предоставили ее знакомые, там она живет вместе со старшим сыном-школьником, младший сын, по ее словам, живет с бабушкой. При этом у Натальи имеется решение суда от 2017 года о выделении ей жилища.